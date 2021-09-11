Як кривавий теракт 11 вересня змінив Нью-Йорк – драматичні фото до та після

Два літаки врізалися у вежі-близнюки 19 років тому.
Сьогодні у США вшановують пам'ять жертв теракту 11 вересня, який сколихнув країну і світ 19 років тому.
Атака забрала життя 2977 людей і назавжди змінила Сполучені Штати. Кривавий теракт спровокував масштабну боротьбу США з тероризмом. А також спричинила вторгнення Штатів до Іраку та Афганістану – найтривалішу війну в історії Америки.
Трагедія призвела до створення департаменту внутрішньої безпеки, міграційного та митного контролю США та ухвалення Закону про патріотизм.
Окрім цього, атака докорінно змінила панораму Нью-Йорка - два літаки "Боїнг-767" врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру, і будівлі завалилися. До роковин трагедії 11 вересня ТСН.ua зібрав світлини, які показують місто до та після теракту.