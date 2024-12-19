Як ліквідація генерала Кирилова вплине на еліти РФ і перебіг війни: аналіз NYT

ЗСУ невпинно втрачають позиції на фронті. Аналітики та західні посадовці кажуть, що вбивство російського генерала не покращить їхні військові зусилля.

Спецслужби України здійснили зухвалу ліквідацію російського генерала Ігоря Кирилова у Москві, показавши високий рівень підготовки та технологічної винахідливості. Проте це був обмежений успіх.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Військові експерти вважають, що ліквідація Кирилова, безсумнівно, розлютить Кремль і поширить певний страх серед військової та політичної еліти Росії. Йдеться також про усунення високого військового керівника, який, за словами українських чиновників, віддав наказ про використання заборонених хімічних речовин проти бійців ЗСУ.

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"Я думаю, що є психологічний вплив, який говорить елітам, що ми можемо знайти вас, де б ви не були, і ви не в безпеці", – зазначив ексспівробітник ЦРУ Дуглас Лондон.

Чого не зробить усунення Кирилова, на думку західних чиновників і експертів, то це не покращить позиції України у війні. На полі бою українські війська продовжують неухильно поступатися своїм більшим і краще оснащеним супротивникам. Напередодні головком ЗСУ Олександр Сирський заявив, що активні бої точаться вздовж понад 700 миль лінії фронту, включно з великими російськими наступальними операціями у кількох регіонах. Окупанти наближаються до ключових міст у Донецькій області, що змусило владу розпочати евакуацію понад 300 тис. мешканців регіону.

У статі йдеться, що бомба, яка вбила Кирилова, показала рівень винахідливості. Вибухівка була прикріплена до скутера біля житлового будинку та підірвана дистанційно, коли генерал вийшов із будівлі, убивши його та помічника. Камера, встановлена у припаркованому навпроти авто, очевидно, забезпечувала відеопередавання, що дозволяло українським операторам спостерігати за сценою та знати, коли з’являється генерал.

Цей випадок став першим, коли військовий високопосадовець був убитий так далеко від зони бойових дій. Україна активно використовує асиметричні методи ведення війни, зокрема цілеспрямовані вбивства і диверсійні операції. За словами експертів, це "стратегія необхідності", адже держава має обмежені ресурси у порівнянні з Росією. Однак такі дії викликають суперечки навіть серед партнерів Києва.

"Українці бачать тут можливість. Вони намагаються розпалити російську еліту, щоб змусити Путіна укласти угоду. Я вважаю, що це помилкова стратегія", – заявив ексспівробітник ЦРУ Ральф Гофф.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагалася обмежити такі операції через залежність України від американської допомоги, але результати були незначними. На думку авторів публікації, акщо адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа скоротить підтримку, українські спецслужби можуть активізувати асиметричні операції, вбачаючи в них один із небагатьох способів продовження спротиву.

Однак, навіть серед українських військових існує скепсис щодо ефективності таких дій. Так, один зі старших офіцерів спецназу сказав, що схожі операції мають "нульовий" стратегічний і тактичний вплив. На його думку, Росія вимагатиме припинення таких атак як частину умов для можливого мирного врегулювання війни.

До слова, генерал-лейтенант у відставці, екскомандувач армії США в Європі Марк Гертлінг вважає, що ліквідацією Кирилова українські спецслужби продемонстрували командуванню армії РФ, що не існує безпечного місця для тих, хто веде агресію проти України.

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