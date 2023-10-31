Як москвичі реагують на погроми в Дагестані: російський політолог – про поштовх до руйнації імперії

Чоловіки, які шукають євреїв у турбінах літаків, за словами політолога, у середньостатистичного росіянина викликають відторгнення.

Антиєврейські погроми в аеропорту Махачкали в Дагестані, які сталися в ніч проти 30 жовтня, можуть стати поштовхом до серйозніших зворушень у російському суспільстві.

Про це 24 Каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов.

Він зазначив, що в багатонаціональній державі, де є міжнаціональні суперечності, часто-густо виникають революції, і значна її частина проходить у межах міжнаціональних конфліктів.

За словами політолога, те, що відбулося в Махачкалі, дуже багатьом не сподобалося в Росії, зокрема в Москві.

Там, на його думку, зміцнюються антиемігрантські настрої, а вони дуже швидко трансформуються проти якоїсь національності.

Аббас Галлямов сказав, що чоловіки, які шукають євреїв у турбінах літаків, у середньостатистичного росіянина викликають відторгнення. Вони не хочуть асоціюватися з натовпом, який увірвався до аеропорту і вчинив заворушення. І Москва та російська частина країни хоче бути далі від цієї дикості.

"Кавказці теж бачать, що росіяни їх зневажають і, наприклад, не здають квартири в Москві, коли ті туди приїжджають. В них є образа, і ось уже тріщина пролягла. Тому будь-яке послаблення тоталітарного режиму завжди приводить до загострення усіх суперечностей", – зазначив політолог.

Звинувачення, які очільник Кремля Путін і російська пропаганда закидають Заходу (про аморальність, розпусництво, розпад), дагестанці висувають на адресу росіян. Вони звикають до такого дискурсу, що звинувачувати когось – це нормально.

"Російська влада сама формує ці лінії розломів. Коли режим почне руйнуватися і стане зрозуміло, що нікого боятися, тоді все і піде урозпаш. Так руйнуються імперії та розпочинаються громадянські війни", – додав Аббас Галлямов.

Нагадамо, ввечері 29 жовтня до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю.

Україна, Ізраїль і світ відреагували на події в Махачкалі. Зокрема, український президент Володимир Зеленський відреагував на антиізраїльські протести в Дагестані. Він зауважив, що цей випадок не поодинокий в РФ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Штурмували аеропорт і літаки в пошуках "євреїв". В Махачкалі заворушення

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.