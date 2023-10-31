Як москвичі реагують на погроми в Дагестані: російський політолог – про поштовх до руйнації імперії

Чоловіки, які шукають євреїв у турбінах літаків, за словами політолога, у середньостатистичного росіянина викликають відторгнення.
Антиєврейські погроми в аеропорту Махачкали в Дагестані, які сталися в ніч проти 30 жовтня, можуть стати поштовхом до серйозніших зворушень у російському суспільстві.
Про це 24 Каналу сказав російський політолог Аббас Галлямов.
Він зазначив, що в багатонаціональній державі, де є міжнаціональні суперечності, часто-густо виникають революції, і значна її частина проходить у межах міжнаціональних конфліктів.
За словами політолога, те, що відбулося в Махачкалі, дуже багатьом не сподобалося в Росії, зокрема в Москві.
Там, на його думку, зміцнюються антиемігрантські настрої, а вони дуже швидко трансформуються проти якоїсь національності.
Аббас Галлямов сказав, що чоловіки, які шукають євреїв у турбінах літаків, у середньостатистичного росіянина викликають відторгнення. Вони не хочуть асоціюватися з натовпом, який увірвався до аеропорту і вчинив заворушення. І Москва та російська частина країни хоче бути далі від цієї дикості.
"Кавказці теж бачать, що росіяни їх зневажають і, наприклад, не здають квартири в Москві, коли ті туди приїжджають. В них є образа, і ось уже тріщина пролягла. Тому будь-яке послаблення тоталітарного режиму завжди приводить до загострення усіх суперечностей", – зазначив політолог.
Звинувачення, які очільник Кремля Путін і російська пропаганда закидають Заходу (про аморальність, розпусництво, розпад), дагестанці висувають на адресу росіян. Вони звикають до такого дискурсу, що звинувачувати когось – це нормально.
"Російська влада сама формує ці лінії розломів. Коли режим почне руйнуватися і стане зрозуміло, що нікого боятися, тоді все і піде урозпаш. Так руйнуються імперії та розпочинаються громадянські війни", – додав Аббас Галлямов.
Нагадамо, ввечері 29 жовтня до 1,5 тисячі розлючених місцевих дагестанців захопили аеропорт Махачкали в пошуках євреїв, які начебто прилетіли з Ізраїлю.
Україна, Ізраїль і світ відреагували на події в Махачкалі. Зокрема, український президент Володимир Зеленський відреагував на антиізраїльські протести в Дагестані. Він зауважив, що цей випадок не поодинокий в РФ.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Штурмували аеропорт і літаки в пошуках "євреїв". В Махачкалі заворушення
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