Як може померти Пригожин: військовий експерт розкрив ймовірний план з ліквідації ватажка ПВК "Вагнер"

Експерт не виключив, що у Пригожина може статися інфаркт, інсульт тощо.

Керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який влаштував так званий бунт, можуть ліквідувати.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у прямому ефірі телеканалу FREEДOM розповів про ймовірний план з ліквідації ватажка ПВК "Вагнер".

"Його ліквідувати так швидко не вийде з однієї простої причини: він може прийняти образ мученика. Пішов боротися з корупцією до Москви, не витримав, пішов на переговори, вирішив не проливати кров, але ця підступна російська влада таки до нього дотяглася" і усунула. Це зробило б його таким собі мучеником і навпаки підняло б електоральні бали вже не стільки Пригожина, скільки ПВК "Вагнер", - сказав Коваленко.

А в перспективі експерт не виключив, що у Пригожина може статися інфаркт, інсульт тощо.

"Бо переживає за Росію-матінку, серце кров'ю обливається... Хоча в цьому випадку йому ніхто не проводитиме розтин, бо якщо проводитиме розтин, то з'ясується, що насправді причиною інфаркту чи інсульту було отруєння з відповідною зовнішньою. симптоматикою. Ось такий може очікувати Пригожина сценарій і він куди більш реалістичний, ніж, наприклад, постріл у голову через вікно від снайпера"", - додав Коваленко.

Тим часом ватажок ПВК Пригожин може перебувати у Білорусі. Тож, читайте в матеріалі ТСН.ua, що він там робитиме.

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