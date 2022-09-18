“Як на такій х**ні можна літати”: у Мережі опублікували відео з кабіни пілота російського авіалайнера

Штурман пасажирського літака, який здійснює рейси в Росії, показав критичний стан важливих систем, необхідних для здійснення нормальних польотів.

Кабіну пілотів російського пасажирського лайнера, в якому потребують обновлення важливі системи, показали в Мережі.

Відповідне відео опублікував штурман авіалайнера, розрахованого на перевезення приблизно 200 пасажирів.

Автор відео коментує відсутність запчастин, зокрема критично важливих і які потребують регулярного оновлення, та пояснює, які саме системи літака давно вийшли з ладу.

Судячи з жовтих бірок INOP (inoperative) у цьому літаку, який регулярно здійснює пасажирські рейси, «померли» такі системи: налаштування радіостанцій, гідравлічні системи, паливна система, електрика, регулювання просторового становища, автомати тяги, датчики швидкості та курсу.

“Як на такій х**ні взагалі можна літати”, - завершує короткий огляд штурман.

Нагадаємо, фінансовий сектор РФ зазнав сотень мільярдів доларів прямих збитків від санкцій, запроваджених країнами Заходу за її вторгнення до України.

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