Як назавжди припинити забруднення Землі пластиком – дослідження

За останні 70 років ми виробили понад 10 мільярдів тонн пластику. Так, до 2050 року їхній обсяг пластикових відходів може зрости на 60%.

Про це пише The Washington Post.

Деталі

У період з 1950 по 2021 рік людство виробило близько 11 мільярдів тонн первинного пластику – це вага 110 000 авіаносців США. Лише близько 2 мільярдів тонн із них усе ще використовується. Решта – близько 8,7 мільярда тонн – становлять відходи:

71%опинився на звалищах або десь ще у навколишньому середовищі, включаючи океан;

12% відсотків було перероблено;

17% відсотків згоріло.

Але тепер є надія, що це накопичення можливо зупинити. Річ у тім, що минулого року понад 175 країн погодилися розробити міжнародний договір, який юридично зобов'язує покласти край пластиковому забрудненню до 2040 року. Попередньо, за допомогою комплексних заходів країни можуть досягти скорочення щорічних пластикових відходів на понад 87%.

За словами вчених Каліфорнійського університету, найбільш ефективні заходи:

вимога про те, щоб усі нові пластикові вироби містили не менше 30 відсотків переробленого пластику;

обмежити виробництво пластику рівнем 2025 року;

високий споживчий податок на пластик.

Підрахували, що такі заходи дозволять скоротити кількість некерованих пластикових відходів щонайменше на 78 мільйонів тонн.

"Якщо ми використовуємо доходи від цього податку для інвестування 50 мільярдів доларів у глобальну інфраструктуру відходів, ми могли б скоротити забруднення навколишнього середовища до однієї третини в порівнянні зі звичайним сценарієм", – акцентують дослідники.

Додається, що заборона лише на полістирол дозволить скоротити кількість пластикових відходів на 500 000 тонн до 2050 року, а на одноразові пластмаси, виготовлені з інших полімерів, таких як поліпропілен, може скоротити забруднення на 13,7 мільйона тонн. Водночас такі заборони, хоч і є корисними, не здатні критично змінити ситуацію без впровадження інших заходів.