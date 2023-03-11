Як не дивно, але не українців: кого росіяни вважають найбільшим ворогом (свіже соцопитування)

Цікаво, що негативне ставлення до України у росіян продовжує знижуватися.

За останніми соціальними опитуваннями, росіяни мають негативне ставлення до США, країн ЄС та України, та найбільше ненавидять Америку. Позитивні оцінки характерні щодо Китаю, Індії та Туреччини.

Про це йдеться у соцопитуванні, яке провів незалежний "Левада-центру".

"Респондентам було запропоновано оцінити своє ставлення до країн та об'єднань із наступного списку: США, ЄС, Україна, Китай, Туреччина, Індія. Найкраще опитані ставляться до Китаю, Індії та Туреччини. Щодо країн Заходу та України досі переважає негативне ставлення", - зазначають соціологи.

США

73% опитаних росіян відносяться до Америки негативно. Найкраще до США мають прихильність молоді групи населення: 27% респондентів віком 18-24 роки та 20% у групі 25-39 років. Найгірше ставляться старші групи: 13% респондентів 40-54 років ставляться позитивно, 72% негативно; 7% респондентів 55 років і старше ставляться позитивно, 83% негативно.

Європа

Щодо до країн ЄС, то ставлення громадян країни-агресорки також залишається негативним. 18% респондентів ставляться до ЄС добре, погано — 69%. Віковий розподіл подібний до ставлення США. Н айкраще ставиться до Євросоюзу молодь. Це - 39% позитивно і 45% негативно, найгірше — респонденти 55 років і старше: 11% позитивно, 79% негативно.

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Укра їна

Цікаво, що негативне ставлення до України у росіян продовжує знижуватися. За даними опитування, зараз 17% респондентів ставляться до країни добре (у листопаді – 20%), 69% – погано (у листопаді – 70%). Б більш позитивне ставлення переважає у віковій групі 18-24 роки та 25-39 років: приблизно 20% ставляться добре. Негативні оцінки переважають серед опитаних 55 років і більше: таких у цій групі 73%.

Додамо, що опитування Левада-центру проведено 21 - 28 лютого 2023 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом. Загальна кількість - 1626 осіб віком. Вік - від 18 років і старше. Соцопитування взяли участь росіяни у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводиться вдома у респондента шляхом особистого інтерв'ю. Розподіл відповідей наводиться у відсотках від загальної кількості.

Нагадаємо, за опитуванням грудня 2022 року, в ійну в Україні підтримувало 71% росіян станом, не підтримують – 21%. Щодо мирних переговорів, то за це виступали 50% громадян РФ, а проти – 40%.

Іран лякає світ: чи буде ядерна війна, США пригрозили ударами| Сергій Данилов

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