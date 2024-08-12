Як операція в Малі може нашкодити Україні: в BBC вказали на наслідки розгрому "вагнерівців"

У матеріалі видання йдеться про те, що Україна, ймовірно, розлютила половину африканського континенту.

Операція в Малі може зменшити підтримку Києва серед африканських країн, що було досягнуто мирною українською дипломатією.

Про це йдеться у матеріалі BBC.

Наприкінці липня 2024-го повстанці у Малі заявили про знищення колони урядових військ, підтримуваних російськими найманцями. Туареги розповіли про десятки ліквідованих і захоплених у полон "вагнерівців".

Головне управління розвідки України встигло зробити заяву, яку багато хто розцінив, як зізнання в причетності ГУР до цієї події.

"Ймовірно, цим Україна дуже нашкодила власним інтересам в Африці", – пише BBC.

Згідно із заявою речника ГУР Андрія Юсова, повстанці-туареги в Малі "отримали необхідну інформацію, і не лише інформацію, що уможливило успішну військову операцію проти російських воєнних злочинців".

Він не сказав, що інформацію та не лише її повстанцям надала саме Україна, але саме так заяву Юсова сприйняли в Африці.

У матеріалі ВВС йдеться про те, що цей епізод багатьма африканцями був сприйнятий як черговий випадок, коли Африка стає майданчиком для кривавих розбірок між зовнішніми силами. А в Малі і Нігері, де при владі віднедавна перебувають проросійські військові хунти, навіть заявили про розрив дипломатичних відносин з Україною.

"Але набагато важливішою була заява регіонального блоку Економічного співтовариства держав Західної Африки (Ecowas). Незважаючи на свої власні дипломатичні проблеми з військовими режимами в Малі, Нігері та Буркіна-Фасо, це було чітко у його докорі. Він заявив про своє "рішуче несхвалення та рішуче засудження будь-якого зовнішнього втручання в справи регіону, яке могло б становити загрозу миру та безпеці в Західній Африці, а також будь-які спроби втягнути регіон у поточні геополітичні протистояння", – пише BBC.

Міністерство закордонних справ Сенегалу викликало українського посла в Дакарі на знак протесту після того, як він опублікував у Facebook відео з коментарями Юсова.

"Оскільки міністр закордонних справ України завершує свій останній тур по Африці, його країна ризикує заплатити серйозну дипломатичну ціну за допомогу повстанцям-сепаратистам на півночі Малі завдати серйозної поразки російському військовому оператору Вагнера наприкінці минулого місяця... Це був болючий військовий удар для формування найманців, яке колись очолював покійний Євген Пригожин, але зараз контролюється офіційною структурою російського оборонного командування", – пише BBC, коментуючи африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для налагодження контактів з континентом.

"Те, що багато урядів країн на південь від Сахари – навіть ті, які приватно не довіряють Москві – ймовірно вважатимуть безкорисним зовнішнім військовим авантюризмом Києва, може розвіяти добру волю, так старанно культивовану протягом останніх двох років мирною українською дипломатією", – йдеться у матеріалі BBC.

Нагадаємо, у Малі місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер".

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