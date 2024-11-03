Як пандемія COVID-19 змінила життя у місті — дослідження

Люди, які були змушені сидіти вдома під час пандемії COVID-19, зберегли багато з цих звичок, що можуть змінити вигляд наших міст.

Про це йдеться у матеріалі Cosmos із посиланням на нове дослідження.

"2023 року люди в США витрачали приблизно на 51 хвилину менше часу на діяльність поза домом, ніж до пандемії", — це показали нові документи в журналі Американської асоціації планування.

Отже небезпечний коронавірус, який паралізував життя на планеті на деякий час, не лише перебудував графіки і звички людей, але буквально може перекроїти міста.

Час щоденних поїздок скоротився приблизно на 12 хвилин, що свідчить про зниження залежності від транспорту під час виконання роботи та доручень.

Автори статті, які є міськими планувальниками, кажуть, що моделі зміненої поведінки містян зберігаються й досі.

"Вони можуть означати значні довгострокові зміни для будинків, підприємств, міста та транспорту", — йдеться у дослідженні.

Експерти проаналізували звички роботи та відпочинку 34 тис. дорослих респондентів американського опитування про використання часу з 2019-го по 2023 роки.

Виявилося, що учасники стали витрачати менше часу на 10 із 12 видів діяльності поза домом, включно з культурними заходами, шопінгом і поїздками на роботу, водночас збільшивши час на 13 із 16 видів діяльності вдома, як-от фізичні вправи і віддалена робота.

Автори дослідження впевнені, що подібні зміни в поведінці можуть призвести до перебудови міського планування, припускаючи потенційний відхід від орієнтованих на бізнес міських центрів на користь просторів, призначених для задоволення житлових потреб і відпочинку.

"Містобудівники можуть підтримати це економічне зрушення, переглянувши плани землекористування, щоб зменшити кількість офісів і пов'язаних із ними комерційних об'єктів", — зазначають дослідники.

Нагадаємо, було оприлюднено результати й іншого дослідження. Виявилося, що вірус пташиного грипу (H5) може передаватися безпосередньо людині від диких перелітних птахів. У жителів, які мешкають поряд із місцями зупинок перелітних птахів, було виявлено антитіла до вірусу, що свідчить про їх попереднє зараження.

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