Як партнери Ілона Маска “вдовольняли” його, щоб не втратити гроші і статус — гучна стаття WSJ

Журналісти WSJ виявили, що деякі топменеджери компаній Ілона Маска не тільки знали, що той вживав наркотики, а й самі брали безпосередню участь.

Члени правління Tesla заробили сотні мільйонів на акціях та окремих інвестиціях, а деякі з них вживали наркотики разом з Ілоном Маском.

Про це стверджує The Wall Street Journal. ТСН.ua пропонує вам скорочений переклад статті.

Топменеджери і наркотики

Видання пише, що один з давніх директорів Tesla та венчурний капіталіст Стів Юрветсон залишив компанію після того, як внутрішнє розслідування виявило, що він спав з кількома жінками з індустрії технологій і вживав заборонені наркотики.

Джерела WSJ, знайомі з ситуацією, розповіли, що деякі деталі були висвітлені пресою 2017 року, і директори Tesla неофіційно обговорили, як вони повинні впоратися з цим, причому дехто закликав його піти у відставку.

“На щастя, Юрветсон, хоча компанія призначила його незалежним директором, мав хорошого друга, з яким він мав глибокі фінансові зв’язки, а також відвідував вечірки, вживаючи екстазі та ЛСД: Маска”, — сказано у статті.

Видання стверджує, що, за даними його джерел, Маск підштовхував директорів у приватних розмовах до того, щоб вони дозволили Юрветсону взяти незвичну відпустку, а потім піти у відставку за власним бажанням 2020 року. Юрветсон все ще залишається директором приватної ракетної компанії Маска SpaceX.

“Відповідь була: нічого не робити і подивитися, що станеться”, — сказав інший колишній незалежний директор Tesla і хороший друг Маска, Антоніо Грасіас, у судових свідченнях 2021 року, коли його запитали, як правління впоралося з ситуацією з Юрветсоном.

Грасіас і його компанія венчурного капіталу нещодавно інвестували в компанії Маска приблизно 1,5 мільярда доларів, зазначається у статті.

У ній наголошується, що кілька інших директорів компаній Маска мають глибокі особисті та фінансові зв’язки з підприємцем-мільярдером і отримали величезний прибуток від цих відносин.

“Ці зв’язки є надзвичайно розмитими між дружбою та багатством і викликають сумніви серед деяких акціонерів щодо незалежності членів правління, яким доручений нагляд за виконавчим директором. Такі конфлікти можуть суперечити м’яким правилам, які регулюють те, що кваліфікується як незалежність у публічних компаніях”, — пише WSJ.

Видання наводить приклад правил Nasdaq, де торгується Tesla, згідно з якими незалежний директор не може бути працівником, членом сім'ї або особою, чиї стосунки “заважали б винесенню незалежного судження”.

30 січня суддя штату Делавер скасував багатомільярдний пакет зарплати Маска в Tesla, заявивши, що члени правління, які підписали його 2018 року, були зобов’язані Маску.

За даними видання, кілька нинішніх або колишніх директорів Tesla та SpaceX відвідують з ним вечірки, їздять в екзотичні відпустки та тусуються на фестивалі мистецтва та музики Burning Man у Неваді.

Також WSJ зауважує, що Маск і ці директори, включаючи венчурних капіталістів Грасіаса та Айру Еренпрайса, технологічного магната Ларрі Еллісона, колишнього керівника ЗМІ Джеймса Мердока, а також брата Маска Кімбала Маска, інвестували десятки мільйонів доларів у компанії один одного. Зокрема, Еллісон володів мільярдами доларів в акціях Tesla з часткою близько 1,5% 2022 року, а деякі з них отримали підтримку та допомогу в кар'єрі від Ілона Маска.

“Більшість членів нинішнього правління Tesla, що складається з восьми осіб, за ці роки накопичили акції на сотні мільйонів доларів, що значно більше, ніж отримують члени правління інших компаній за свої послуги”, — сказано у статті.

Видання уточнило, що Tesla платить своїм директорам переважно опціонами на акції, і нинішня рада директорів, не враховуючи самого Маска, разом заробила понад 650 мільйонів доларів на продажі акцій. Крім того, вони володіють додатковими опціонами на суму майже 1 мільярд доларів.

“Деякі директори погодилися повернути частину цієї компенсації Tesla, щоб вирішити позов акціонерів щодо їхньої компенсації, заперечуючи будь-які протиправні дії. Суддя ще має затвердити угоду”, — сказано у статті.

Відповідно до нового звіту Національної асоціації корпоративних директорів і консультанта з компенсацій Перл Меєр, середня винагорода для членів ради директорів у 200 найбільших компаніях США становила 329 351 долар 2023 року, повідомляє видання. Водночас нинішні члени правління Alphabet володіють акціями, оціненими приблизно в 8 мільйонів доларів, а від 2015 року отримували середню річну винагороду за роботу у правлінні в розмірі близько 475 000 доларів.

Окрім зарплати, деякі директори Tesla та SpaceX мають десятки мільйонів доларів додаткових інвестицій у компанії Маска, включаючи його стартап з імплантів у мозок Neuralink та підприємство з будівництва тунелів The Boring Co, пише WSJ.

Маск також інвестує в компанії деяких директорів. Крім того, члени праління інвестували в Kitchen Restaurant Group Кімбала Маска та в SolarCity, компанію, якою керують двоюрідні брати Маска і яку придбала Tesla, повідомляється у статті.

“Експерти з управління, такі як давні члени правління та радники правлінь, кажуть, що особисті та фінансові зв’язки можуть заплутати погляди директорів і що це дуже незвично для публічних компаній США”, — заявляє видання.

Хоча правила, що регулюють діяльність незалежних директорів по всій країні, є туманними, суди інколи визнавали державні компанії винними у тому, що вони заявляли про незалежність директорів, хоча ті мали пов’язані інвестиції, зауважує видання.

За його даними, Amalgamated Bank, який станом на вересень керував інвестиціями в Tesla на суму близько 180 мільйонів доларів США, минулого року підписав листа акціонеру із проханням до членів правління Tesla посилити “мізерний нагляд” за Маском.

WSJ стверджує, що за словами людей, які були свідками вживання наркотиків або були повідомлені про це, деякі нинішні та колишні директори Tesla та SpaceX знають про незаконне вживання певних речовин Маском, але не вжили публічних заходів.

У січні The Wall Street Journal повідомляв, що Маск вживав наркотики, зокрема кокаїн, екстазі, ЛСД і гриби, і що керівники Tesla та SpaceX були стурбовані цим, особливо його рекреаційним використанням кетаміну, на який, за словами Маска, у нього є рецепт. Причому незаконні препарати порушують сувору політику боротьби з наркотиками в компаніях Маска і можуть поставити під загрозу федеральні контракти SpaceX і дозвіл Маска на доступ до секретної інформації.

За даними видання, люди, яким відомо про вживання наркотиків і вечірки, стверджують, що останніми роками Маск відвідував світські зустрічі з членом правління Tesla Джо Геббіа, співзасновником Airbnb і його другом, в елітному Austin Proper Hotel, де кілька разів приймав кетамін через назальний спрей.

Також свідки вживання наркотиків Маском та інші люди, які знають про це, стверджують, що інші директори — Грасіас, Юрветсон і Кімбал Маск — вживали їх разом з ним, пише WSJ.

Також у статті повідомляється, що Маск та деякі люди, близькі до нього, відвідують вечірки в Hotel El Ganzo, бутик-готелі в Сан-Хосе-дель-Кабо у Мексиці, відомому своєю художньою та музичною сценою, а також заходами, що підживлюються наркотиками.

Деякі з цих людей говорять, що обсяг вживання наркотиків Маском і членами правління викликає занепокоєння, пише видання. Також дехто з них стверджує, що деякі друзі Маска, включно з директорами, вважають, що мають вживати наркотики з ним, оскільки утримання може засмутити мільярдера, який заробив їм багато грошей.

“Більше того, вони не хочуть ризикувати втратою соціального капіталу, отриманого від близькості з Маском, що для деяких схоже на близькість до короля”, — стверджує WSJ.

У статті зазначається, що Маск і його адвокат Алекс Спіро не відповіли на прохання про коментарі.

Після січневої статті WSJ про вживання наркотиків Маском Спіро заявляв, що Маск “регулярно і випадково проходить тестування на наркотики у SpaceX і ніколи не провалював тест”.

Сам Маск написав у соцмережі X, що за три роки тестування на наркотики після інциденту з курінням трави 2018 року “не було виявлено навіть слідів будь-яких наркотиків чи алкоголю”, а WSJ “не годиться, щоб вистелити ним клітку для папуги”.

Пізніше він також написав у цій соцмережі: “Якби наркотики справді допомогли з часом підвищити мою чисту продуктивність, я б точно їх вживав!”.

Головний юрисконсульт Tesla та представник SpaceX не відповіли на запити WSJ про коментарі.

Пропозиція Еллісона

За словами людей, наближених до Маска, деякі члени правління стурбовані негативними наслідками поведінки Маска для шести компаній, якими він керує, і для активів інвесторів на суму приблизно 800 мільярдів доларів, стверджує видання. Однак, незважаючи на це, правління Tesla не розслідувало його вживання наркотиків і не згадувало про своє занепокоєння в офіційних протоколах правління, які можуть стати публічними.

“Приблизно взимку 2022 року хороший друг Маска та колишній член правління Tesla Еллісон закликав його приїхати на гавайський острів, щоб відпочити від роботи та протверезіти від наркотиків, говорять люди, знайомі з пропозицією”, — сказано у статті WSJ.

Видання пояснює, що деякі люди говорять, що Еллісон запропонував це Маску, коли друзі та інші близькі люди були стурбовані тим, що він вживає все більше наркотиків, і дехто просив його пройти реабілітацію.

Приблизно в цей час Маск відвідав вечірку на Голлівудських пагорбах, де випив рідку форму екстазі з пляшки з водою, розповіла WSJ людина, яка була на цій вечірці. Видання пише, що охоронці Маска попросили людей залишити поверх будинку, де він був, перед тим, як він прийняв наркотик.

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Гендиректор зі свободою дій

Деякі директори розглядають Маска як “унікального генія з блискучим розумом і незвичайними методами”, пише WSJ. У свідченнях у залі суду вони заявили, що вважають лідерство Маска вирішальним як для Tesla, так і для SpaceX, і вірять у його давню місію з колонізації Марса. За останні чотири роки акції Tesla зросли більше ніж на 300%, але з початку січня впали приблизно на 25%, нагадує видання.

Директори компаній часто дозволяли Маску незвичайну кількість свободи дій у великих і малих питаннях, наголошується у статті.

“Наприклад, після того, як він купив Twitter 2022 року, Маск звернувся до співробітників Tesla, щоб перевірити інженерні таланти платформи соціальних мереж. Приблизно в той самий час SpaceX підписала незвичайну позику в 1 мільярд доларів своєму виконавчому директору”, — пише WSJ.

Вільні коментарі Маска у Twitter, тепер X, та в інтерв'ю спричинили нестабільність ціни акцій Tesla та вплинули на інші його компанії. Минулого року великі компанії припинили рекламу в X після того, як він назвав антисемітську публікацію в соцмережі “дійсною правдою”, нагадує видання.

В оточенні друзів

Воно також констатує, що, будуючи свою бізнес-імперію, Маск уже давно оточує себе близькими друзями. Він звертався до них за порадою щодо нових бізнес-починань і щоденної операційної допомоги.

Крім Маска, до ради директорів Tesla входить його брат Кімбал, який раніше працював у раді директорів SpaceX і консультував родича щодо численних проєктів, зокрема щодо запуску OpenAI та Neuralink. Вони з Ілоном Маском також близькі особисто, часто відвідують ті самі заходи та вечірки, пише WSJ.

Також видання стверджує, що Еренпрайс, який очолює два з чотирьох комітетів у раді директорів Tesla, визнаний компанією незалежним, але був близьким до Маска протягом багатьох років. Він мав право придбати першу Tesla Model 3, а 2017 року подарував її Маску на його 46-й день народження.

Еренпрайс особисто або через свою фірму венчурного капіталу DBL Partners інвестував у багато підприємств Маска на загальну суму близько 70 мільйонів доларів. У правлінні Tesla він заробив понад 220 мільйонів доларів США на продажі акцій і має додаткові опціони на суму понад 200 мільйонів доларів за останніми цінами, повідомляється у статті.

Джеймс Мердок, колишній виконавчий директор 21st Century Fox, також класифікується Tesla як незалежний. Його дружба з Маском почалася приблизно від 2006 року, вони відпочивали родинами, зокрема під час поїздок до Ізраїлю та Мексики, пише WSJ. Під час свідчень у суді 2022 року Маск сказав, що погано знав Мердока, хоча той у попередніх свідченнях підтвердив свою дружбу з Маском, зазначило видання.

Мердок, який є молодшим сином Руперта Мердока, почесного голови News Corp, якій належить The Wall Street Journal, заявив у суді, що вважає себе незалежним, сказано у статті.

WSJ пише, що він, згідно з судовими протоколами, вклав 20 мільйонів доларів у SpaceX, а підконтрольна йому компанія інвестувала близько 50 мільйонів доларів у космічну компанію.

Робін Денгольм, яка вважається незалежною, живе в Австралії і не спілкується з Маском. У суді вона сказала, що не має особистих інвестицій в інші компанії Маска. Її десятирічна посада в раді директорів Tesla була прибутковою, вона заробила понад 625 мільйонів доларів США в капіталі компанії. Денхольм реалізувала приблизно половину своїх опціонів, отримавши прибуток у понад 280 мільйонів доларів від продажів, повідомило видання. Вона проводить засідання ради директорів Tesla як неформальні сімейні заходи, сказано у статті.

За словами одного із джерел WSJ, Маск іноді приходив на ці засідання із запізненням на дві години або на години раніше, а потім звинувачував своїх співробітників у тому, що вони не доправили його вчасно.

Ідея про те, що Денгольм наглядатиме за ним, була “нереалістичною”, враховуючи його статус найбільшого акціонера компанії, заявляв Маск в інтерв'ю, додавши: “Я можу просто закликати голосувати акціонерів і зробити все, що хочу”. Пізніше Маск написав у Twitter, що шоу 60 Minutes відредагувало його інтерв'ю в оманливий спосіб.

Джо Геббіа, співзасновник Airbnb і друг Маска, приєднався до ради директорів Tesla 2022 року, він живе в Техасі та призначений незалежним директором.

Колишня виконавча директорка Walgreens Boots Alliance Кетлін Вілсон-Томпсон, яка приєдналася до правління 2018 року, визнана незалежною і не має публічних зв’язків з Маском, сказано також у статті.

Еллісон, співзасновник і нинішній головний технічний директор Oracle, був призначений незалежним директором і працював в раді директорів Tesla від 2018 до 2022 року. Він говорив, що є дуже близьким другом Маска, і неодноразово приймав його на Гавайському острові Ланай, пише WSJ.

Коли Маск оприлюднив свої плани придбати Twitter, Еллісон виділив 1 мільярд доларів 2022 року, ще будучи членом правління Tesla, щоб допомогти профінансувати це придбання, перевершивши інвестиції багатьох компаній венчурного капіталу, залучених до угоди, повідомляє видання.

Ще один директор Tesla, якого компанія класифікувала як головного незалежного директора від 2010 до 2019 року, був близьким другом Маска більше двох десятиліть, наголошується у статті.

“Маск звернувся до Грасіаса по підтримку після того, як на початку 2000-х помер його маленький син, згідно з судовим висновком 2021 року”, — стверджує WSJ. Видання також пише, що він є одним з друзів Маска, які відвідують приватні вечірки по всьому світу та іноді вживають з Маском заборонені наркотики.

“Під час свідчень у суді у 2022 році він назвав Маска “надзвичайним”, “дивовижним інженером” і “генієм продукту”. За свою роботу у правлінні Tesla він заробив понад 100 мільйонів доларів, продавши зароблені ним акції”, — сказано у статті.

Коли його під час свідчень у суді запитали, чи вплинули його тісні дружні та ділові стосунки з Маском на здатність діяти як незалежний директор у Tesla, зокрема щодо зарплати Маска 2018 року, Грасіас відповів, що ні, пише WSJ. Грасіас пішов із ради директорів Tesla після більше ніж десяти років у 2021 році у відповідь на тиск щодо покращення корпоративного управління. Він залишається директором SpaceX.

“Юрветсон є одним із найближчих друзів Маска, і вони роками змішують дружбу та бізнес. Юрвестон був першим інвестором SpaceX, і вони разом вживали ЛСД та екстазі”, — стверджує видання.

За його даними, Юрветсон часто приймає Ілона та Кімбала Масків на вечірках у своєму будинку в Галф-Мун-Бей, невеликому пляжному місті на південь від Сан-Франциско.

Юрветсон заробив понад 9 мільйонів доларів, продавши акції Tesla, які отримав як директор, перш ніж залишити раду директорів 2020 року, згідно з документами, які перевірив WSJ.

Колишня членкиня правління Tesla Лінда Джонсон Райс, яка поза роботою не була близькою з Маском чи іншими директорами, не балотувалася на переобрання до ради директорів 2019 року, пропрацювавши менше двох років через розчарування нестабільною поведінкою Маска, включаючи його вживання наркотиків, стверджує видання.

За його даними, вона неофіційно запитала, чи повинне правління провести розслідування, але її пропозицію відхилили.

“Вона відпрацювала свій термін, і все. Жодного негативу з Ліндою!”, — написав Маск в X про Райс після січневої статті WSJ про вживання ним наркотиків.

Подібним чином Хіромічі Мізуно, колишній головний інвестиційний директор Державного пенсійного інвестиційного фонду Японії, залишив раду директорів Tesla 2023 року після трьох років. Мізуно виявив, що правління працює більше як сімейна компанія, а не як публічна компанія із суворими правилами та положеннями.

“Він звик уникати близьких стосунків з іншими на робочому місці, щоб залишатися об'єктивним. Хоча Мізуно іноді запрошували випити з Маском, він ніколи не відвідував його приватні вечірки чи заходи”, — сказано у статті.

Також WSJ нагадує, що нещодавно Маск, якому належать 13% Tesla, написав в X, що йому незручно перетворювати гіганта електромобілів на лідера в галузі штучного інтелекту та робототехніки, не контролюючи приблизно 25% компанії.

Цей твіт був фактично ультиматумом для членів правління Tesla переглянути його компенсацію після рішення суду штату Делавер про скорочення його зарплати, стверджує видання.

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