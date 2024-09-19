Як покласти край війні: Столтенберг зробив важливу заяву

Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її. Але це не принесе миру, вважає Єнс Столтенберг.

Очільник РФ Володимир Путін не змінить своїх планів щодо України і здобуття перемоги у війні, проте, якщо ЗСУ отримають більше зброї від союзників, це змусить диктатора зрозуміти, що він не отримає бажаного.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про це у Брюсселі під час діалогу "Роздуми про важке десятиліття: прощальна бесіда з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом", передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Найшвидший спосіб закінчити війну - програти її. Але це не принесе миру. Це принесе російську окупацію. Сьогодні президент Путін вірить, що він може досягти своїх цілей на полі бою. І він вірить, що зможе нас перечекати. Ось чому він продовжує вести свою жорстоку війну", - пояснив Столтенберг.

Він також наголосив, що змінити думку Путіна неможливо.

"Але я вірю, що ми можемо змінити його розрахунки: давши Україні більше зброї, ми можемо змусити Путіна зрозуміти, що він не може отримати бажане силою. І зробити це таким дорогим, що йому доведеться прийняти Україну як суверенну демократичну державу", - заявив Столтенберг.

За словами Столтенберга, чим більше зброї Захід зможе поставити Україні, тим більша ймовірність, що вдасться досягти миру та покласти край війні.

"І чим надійнішою буде наша довгострокова військова підтримка, тим швидше закінчиться війна. Як заявив президент Зеленський, Росія має стати частиною майбутніх мирних переговорів. Мінські угоди після першого вторгнення Росії 2014 року не принесли миру. Будь-яка майбутня угода має бути підкріплена сильною військовою підтримкою України та надійними гарантіями безпеки для забезпечення тривалого миру. Не може бути стійкої безпеки в Європі без стабільної України", - додав він.

Столтенберг також переконаний, що не може бути "жодної міцної безпеки для України без членства в НАТО". "Двері НАТО відкриті. Україна приєднається", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в Кремлі прокоментували заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про удари по Росії. Там заявили, що нібито недалекоглядно і непрофесійно не сприймати заяви диктатора Путіна щодо наслідків ударів по Росії західною зброєю.

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