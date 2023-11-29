Як порти ЄС допомагають Росії продавати її скраплений газ: FT описало схему

У портах країн Євросоюзу цього року було перевантажено 21% російського СПГ на судна, призначені для Китаю, Японії та Бангладеш.

Попри запроваджені Європою обмеження, Росія збільшує свої доходи. Адже більше п'ятої частини російського скрапленого природного газу, що надходить до Євросоюзу, переправляється звідти до інших частин світу.

Про це пише видання Financial Times.

У Великій Британії та Нідерландах були заборонені контракти на так звану перевалку російського скрапленого газу, однак дані за 2023 рік свідчать, що дозволені партії газу регулярно перевантажуються між танкерами у Бельгії, Франції та Іспанії, а потім експортуються до покупців на інших континентах.

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Автори матеріалу зазначають, що вирішальне значення для Росії має переміщення суден, оскільки країна-агресорка намагається якнайкраще використовувати свій арктичний флот. Перевалка зазвичай відбувається між танкерами РФ "льодового класу" (використовуються для перевезень між півостровом Ямал і північно-західною Європою) та звичайними танкерами СПГ, які опісля прямують до інших портів. Тим самим останні звільняють судна "льодового класу" для їхнього повернення на північ.

Як відбувається прадаж російського СПГ через порти ЄС

"Порти Бельгії, Іспанії та Франції досі отримують значні обсяги з сибірського заводу "Ямал СПГ", найбільшими акціонерами якого є другий найбільший постачальник природного газу в Росії "Новатек", Китайська національна нафтогазова корпорація і французька енергетична компанія TotalEnergies", – йдеться у статті.

Автори звернули увагу, що із 17,8 млрд куб. м російського СПГ, що надійшли до ЄС від січня до вересня 2023 року, 21% було перевантажено на судна, призначені для Китаю, Японії та Бангладеш.

Зауважимо, що ЄС не накладав санкції на російський газ, але Єврокомісія заявляла, що держави-члени повинні позбутися викопного палива з РФ до 2027 року.

Як розповіла провідна енергетична аналітикиня IEEFA Ана-Марія Яллер-Макаревич, хоча обсяги перевалки СПГ у Європі впали після початку повномасштабної війни в Україні, вони залишаються суттєвими і потенційно могли бути проігноровані.

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"ЄС не думає про це, коли говорить про заборону. Вони не беруть до уваги перевалку", – сказала експертка.

Раніше Євросоюз імпортував з Росії 155 млрд куб, м трубопровідного газу – це близько 40% від загального обсягу постачань. Для заміни цього разу ЄС суттєво збільшив імпорт скрапленого природного газу з США, Норвегії і Катару.

Однак ЄС також планує 2023 року імпортувати рекордні обсяги переохолодженого палива з Росії.

Автори публікації вказують, що європейські політики захищають продовження імпорту з Росії, пояснюючи це укладеними ще до війни довгостроковими контрактами. Їхнє розірвання змусить європейські компанії виплачувати компенсацію Росії.

Нагадаємо, напередодні міністр промисловості та торгівлі Чехії Юзеф Сікел повідомив, що до його держави знову почав надходити російський газ.

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