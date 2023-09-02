Як поводяться поліцейські у США: інцидент у Дніпрі має свого “двійника” в Огайо (відео)

В американському містечку на парковці біля супермаркету поліцейський застрелив вагітну матір двох маленьких дітей.

Застосування українським поліцейським табельної зброї у Дніпрі під час сутички із водійкою та пасажиром автомобіля “Ягуар” викликало чималий резонанс в суспільстві. Дехто звинувачує копів у тому, що вони не загасили конфлікт, а навпаки - поліцейський відкрив вогонь після нападу на напарницю.

У п’ятницю, 1 вересня, ВВС повідомило про майже ідентичний випадок, який стався в американському штаті Огайо.

У містечку Блендон 24 серпня поліцейські отримали повідомлення, що жінка, ймовірно, здійснила крадіжку із супермаркета і сіла в автомобіль, щоб втекти.

На оприлюдненому відео з натільних камер поліцейських видно, як вони підходять до авто підозрюваної, вимагають зупинити двигун і вийти з салону.

Розмова триває приблизно хвилину, один з офіцерів неодноразово наказує водійці “вийти з машини”. Та відмовляється і рушає з місця, намагаючись об’їхати поліцейського. В той момент, коли бампер торкається його ноги, лунає постріл з табельної зброї, яку коп уже тримав напоготові.

Загиблою була 21-річна Та'Кія Янг, у неї було 2 маленьких дітей і вона була на сьомому місяці вагітності.

Поліцейських відпустили в оплачувану відпустку на час розслідування, яке відбувається після кожного застосування зброї, що закінчилося смертю. Один з копів, який не стріляв, уже повернувся до виконання своїх обов’язків. Щодо іншого розслідування ще триває.

"Це була трагедія. Сім'я пані Янг, зрозуміло, дуже засмучена”, - сказав у п'ятницю начальник поліції Блендона Джон Белфорд.

У коментарях до відео висловлюють співчуття дітям загиблої, але звинувачень щодо незаконності дій поліцейських немає.

Нагадаємо, 29 серпня у Дніпрі патрульні поліцейські зупинили авто Jaguar, яке порушило правила дорожнього руху. Під час конфлікту, який переріс у бійку та стрілянину, пасажир "Ягуара" розбив обличчя та зламав ніс поліцейській, її напарник тричі вистрелив у нападника та убив його.

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