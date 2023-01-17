Як працює лендліз: офіцер Армії оборони Ізраїлю пояснив, у якому разі Україна отримає зброю

Лендліз діє. "Акт захисту демократії в Україні", відомий також як американська програма лендлізу на підтримку нашої держави запрацював від 1 жовтня 2022 року.

Про це у спільному проекті "Сніданку з 1+1" та ТСН.ua "Розмови про важливе" сказав офіцер Армії оборони Ізраїлю, інструктор громадської організації "Українська оборона", військовий аналітик Ігаль Левін.

"Лендліз був підписаний на випадок, якщо в США відбудуться якісь процеси, і Сенат саботуватиме рішення президента. Тоді очільник Сполучених Штатів зможе попри це передавати техніку Україні", - сказав експерт.

Він нагадав, що військова техніка за лендлізом передається Україні в оренду.

"А якщо її буде знищено, то за неї треба буде заплатити. Це на випадок того, якщо США закінчиться безоплатна допомога", - додав він.

Наразі США передають Україні тисячі бойових машин, зазначив Левін.

"Все це безкоштовна допомога. Україна перебуває у вигідній для себе ситуації: "дають-бери". Лендліз діє. На випадок, якщо пакети допомоги закінчаться і потрібно буде передавати озброєння із запасів США", - сказав Левін.

Напередодні в МЗС України пояснювали, що Сполучені Штати поки не передають військову допомогу Україні за програмою лендлізу, щоб у майбутньому заощадити український бюджет.

Також спікер ВР Руслан Стефанчук нагадав, що від 1 жовтня вступив у силу закон США про лендліз для України.

Чиновник наголосив, що після початку роботи закону США про лендліз Україна отримає більше різної та якісно їзброї, аби повернути усі свої території.

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