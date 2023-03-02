Як працює російська пропаганда: у Мережу злили документи Роскомнагляду

Роскомнагляд у РФ виконує функції цензури відносно засобів масової інформації та Інтернету, подібно Головліту в СРСР.

Інформаційне поле Росії – це низка переписаних історичних подій та маніпуляцій фактами чи штучним створенням чуток про швидке падіння Києва після чергової "суперважливої" заяви російського диктатора. Так, стало відомо, що напередодні того, як президент Росії Володимир Путін начебто мав виступити з "дуже важливою заявою щодо СВО", пропагандистські росЗМІ почали штучно сіяти паніку, нібито очільник Кремля змінить статус спецоперації на повноцінну війну.

Пропагандисти почали розповсюджувати наратив: "Київ буде взятий не те що за два-три дні, а й сам від страху капітулює".

Про це йдеться у KibOrg News з посиланням на базу даних Роскомнагляду на більш ніж 500 гігабайтів.

Медіа, що вважають ліберально-опозиційними, які потенційно можуть зіпсувати суспільно-політичну думку у країні, тримає під суворим наглядом Роскомнагляд – федеральний орган виконавчої влади Росії у веденні Мінкомзв'язку Росії.

Довідково. "Роскомнагляд" – це федеральний орган виконавчої влади Росії у веденні Мінкомзв'язку Росії.

"Коли Росія анексувала Кримський півострів, відповідно одразу ж впровадила й свою інформаційну політику. Окрім випалювання кримськотатарської ідентичності, переслідування проукраїнських активістів та псування історичних пам’яток, у Криму були заблоковані майже усі опозиційні медіа. Найпопулярніші видання як Центр журналістських розслідувань, Крим.Реалії та кримськотатарський ATR були заборонені. Діяльність Центру відзначена як "антиросійська" та "антикримська", – йдеться у матеріалі.

Навального заблоковано: як "правоохоронні" органи Росії знайшли спосіб знищити блог

На російського опозиційного політика Олексія Навального також є свої довідки. Перед його президентською кампанією, у 2018 році, питанням життя та смерті для Кремля було не допустити опозиціонера до виборів.

"Правоохоронні" органи Росії усе ж знайшли привід для блокування блогу, а також блокування сайту "Розумного голосування" – інструменту для скоординованого голосування на будь-яких російських виборах за конкурентів керівної партії "Єдина Росія". Самого ж Навального у 2020 році спочатку намагалися отруїти, а коли не вийшло – посадили до в’язниці", – повідомляє джерело.

Блокування інстаграму Кадирова

Роскомнагляд з’ясовує стосунки з іноземними майданчиками для блокування інстаграм-акаунтів скандального глави Чечні Рамзана Кадирова, ютуб-акаунта пропагандистського каналу "Федерального агенства новостей", обмеження доступу до фільму російського воєнкора-пропагандиста Семена Пегова "Позывной "Донецк": История одного аэропорта" та з’ясувань причини блокування твітер-акаунта російського посольства у Сирії.

"Будь-які злодіяння проти свобод людини, у тому числі на окупованому півострові, здійснюються руками робітників органу. KibOrg News публікує телефонні довідники співробітників Роскомнагляду для внутрішнього користування редакції 2022 року.

17 січня Путін вніс до Держдуми законопроєкт про припинення дії щодо РФ міжнародних договорів Ради Європи. Відповідний документ опубліковано основою законодавчої діяльності нижньої палати російського парламенту. Серед договорів, які припинили свої дії, присутня Конвенція про захист прав людини й основних свобод. У Росії одразу ж заявили, що це жодним чином не вплине на права та інтереси росіян, адже вони надійно захищені законами Росії.

"Однак відомо, що на громадян за критику влади відкривають кримінальні провадження, опозиційних політиків кидають до в’язниці, а медіа піддають цензурі", – пише KibOrg News.

Раніше експерти з'ясовували, чи справді Пригожин, Кадиров і Суровікін готували змову проти Шойгу та Герасимова.