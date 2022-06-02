Як правильно прати речі з фурнітурою: застібати чи ні ґудзики та блискавку на одязі перед цим

Як правильно прати речі з фурнітурою: застібати чи ні ґудзики та блискавку на одязі перед цим

У пральну машину доводиться відправляти речі з різноманітною фурнітурою, яка викликає у господинь немало труднощів і запитань. Застібати чи ні блискавки перед пранням, як правильно прати речі з ґудзиками, блискавками та іншою фурнітурою - в матеріалі ТСН.ua

Найпопулярнішою фурнітурою, яка використовується для пошиття одягу, звичайно, є гудзик. Гудзики виготовляються з різноманітних матеріалів: пластику, металу, дерева, скла, інше. Не менш популярними є застібки-блискавки, кнопки, заклепки, гачки з петлями, пряжки. Часто під час прання гудзики та інша фурнітура відривається, а блискави стукають по склу пральної машинки.

Найчастіше господинь цікавить питання - "чи потрібно застібати гудзики та блискавки перед початком прання"?

Щоб не пошкодити речі з фурнітурою під час прання, необхідно дотримуватись наступних правил:

Перед завантаженням в пральну машинкувсе замки, блискавки, застібки мають бути застебнутими, а одяг вивернутий на виворітну сторону.

а одяг вивернутий на виворітну сторону. Що стосується гудзиків , коли їх варто застібати, а коли ні. Гудзики на трикотажних речах, сукнях, тонких блузах необхідно застібати, а ось гудзики на чоловічих та жіночих сорочках можна залишити розстебнутими. Обов'язково повинні бути розстебнуті гудзики на комірі і манжетах. У застебнутому стані тверда основа манжета та коміра може деформуватися, і сорочка буде зіпсована.

, коли їх варто застібати, а коли ні. Гудзики на трикотажних речах, сукнях, тонких блузах необхідно застібати, а ось гудзики на чоловічих та жіночих сорочках можна залишити розстебнутими. Обов'язково повинні бути розстебнуті гудзики на комірі і манжетах. У застебнутому стані тверда основа манжета та коміра може деформуватися, і сорочка буде зіпсована. Перед пранням перевіряйте, наскільки якісно тримається будь-яка фурнітура на вироб і. Особливо це стосується гудзиків, гачків, петельок. Під час прання є велика вірогідність, що гудзики, пряжки, гачки можуть відірватися. Таким чином відірвані елементи фурнітури можуть пошкодити не лише речі, а й саму пральну машину. Якщо у вас виникли сумніви, що фурнітура витримає прання і може відірватися, краще наново її пришити.

і. Особливо це стосується гудзиків, гачків, петельок. Під час прання є велика вірогідність, що гудзики, пряжки, гачки можуть відірватися. Таким чином відірвані елементи фурнітури можуть пошкодити не лише речі, а й саму пральну машину. Якщо у вас виникли сумніви, що фурнітура витримає прання і може відірватися, краще наново її пришити. Одяг з делікатною фурнітурою для прання в машинці необхідно помістити в спеціальний мішечок. Але краще не ризикувати і попрати вручну. І навіть ручне прання має бути максимально делікатним, одяг з такою фурнітурою не можна сильно терти і викручувати.

для прання в машинці необхідно помістити в спеціальний мішечок. Але краще не ризикувати і попрати вручну. І навіть ручне прання має бути максимально делікатним, одяг з такою фурнітурою не можна сильно терти і викручувати. Перед пранням не замочуйте речі з металевою фурнітурою. Тривале перебування у воді всіляких гачків, заклепок і кнопок призводить до їх окислення, і на тканині можуть з'явитися плями іржі. Якнайшвидше постарайтеся висушити виріб з такоб фурнітурою. Відіжміть виріб, виверніть на лицьову сторону і ще раз додатково промокніть м'якою тканиною Зайва волога вбереться тканиною, і метал не встигне залишити свій слід.

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