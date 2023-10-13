Як Путін хоче використати конфлікт в Ізраїлі і в чому він помиляється: пояснення політолога

Сьогодні Росія намагається стимулювати конфлікт в Ізраїлі. Такий підхід є продовженням Радянського Союзу.

Про це в ефірі телемарафону сказав політолог Тарас Загородній

Схема вже не працює

Як відзначає фахівець, Радянський Союз на початку теж підтримував державу Ізраїль, і навіть зброю давав. Річ у тім, що товариш Сталін був переконаний: євреї створять прихильну для них державу.

"Але потім, коли вони почали добувати нафту, вони зрозуміли, що навіщо напружуватись. Постійно будемо тиснути на одну точку, це Близький Схід, який є постачальником нафти. Зробили кризу – піднялись ціни на нафту, все, у Радянського союзу все добре", - нагадав Загородній.

Саме цю схему Путін зараз намагається реанімувати, але тут є одна проблема.

"Я от стосовно Близького Сходу не погоджуюся, що це буде розпиляти ресурси Сполучених Штатів Америки. Тому що Сполучені Штати Америки зараз не так залежні від нафти та газу з Близького Сходу. Тому що в результаті сланцевої революції вони стали нетто-експортером газу та нафти. Чому нервується, наприклад, Саудівська Аравія і всі інші. Сполучені Штати говорять: "Ну, ви самі вже тут розбирайтеся... У нас головне – Китай", – підсумував політолог.

Раніше президент Росії Володимир Путін зробив заяву про "вирішення палестино-ізраїльського конфлікту" та виступив за створення незалежної Палестини зі столицею у Східному Єрусалимі.

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