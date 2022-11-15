Як реагують країни-члени НАТО і чи може Альянс вступити у війну проти РФ: усе, що відомо про влучання ракет по Польщі

Союзники по Альянсу розглядають падіння російської ракети на території Польщі як ескалацію з боку Москви.

Під час масованої ракетної атаки Росії по Україні ворожі ракети влучили по території країни НАТО Польщі, вбивши двох людей. У США підтверджують, що російські ракети в момент обстрілу України перетнули польський кордон.

Як реагує світ, чи вступить НАТО у війну проти РФ та що відомо про інцидент - у статті ТСН.ua.

Що відомо про падіння російських ракет

За інформацією польських ЗМІ, у місті Пшеводув внаслідок вибуху трактора загинуло дві людини. Це сталося о 15:40 за варшавським часом на зерноприймальному пункті.

"Ми встановили, що потерпілі — працівники зерносушарки. Зараз на місці працюють рятувальні служби. Точні причини та обставини події встановлюються, за наданою нам інформацією, вибух пролунав у кількох сусідніх містах. До Пшеводува прямує багато поліції та пожежної охорони. Вся територія охороняється", - пише Polsat news.

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Реакція країн-членів НАТО

Союзники по Альянсу розглядають падіння російської ракети на території Польщі як ескалацію з боку Москви. Вони закликають НАТО ввести в дію 4-ту статтю Альянсу — закриття та оборона повітряного простору над Україною.

"Естонія готова захищати кожен сантиметр території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею", — МЗС Естонії.

"Кожен дюйм території НАТО має бути захищений", — президент Литви.

"Злочинний російський режим випустив ракети, які націлені не лише на населення України, а й упали на території НАТО в Польщі", — Міністерство оборони Латвії.

"Моєю першою реакцією після того, як росіяни вдарили по території Польщі, була б 4-та стаття: закриття та оборона повітряного простору над Україною", - міністр оборони Латвії Пабрікс.

А міністр оборони Чехії вважає повідомлення про падіння ракети на Польщу доведеними. Про це поінформували начальник чеського Генштабу Реха та керівник військової розвідки Бероун виданню Deník N CZ.

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.



Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania stands in strong solidarity with Poland .



Every inch of #NATO territory must be defended! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) November 15, 2022

My first reaction would be that after Russians hit Polish territory, 4. Article is in place, just like air defence of Ukrainian air. — Artis Pabriks (@Pabriks) November 15, 2022

Що кажуть про влучання ракет РФ у Пентагоні

У Пентагоні прокоментували інформацію про нібито падіння російських ракет. У Міноборони США поінформували, що вони знають про цей випадок, однак наразі не мають жодної інформації, яка б підтверджувала такі повідомлення.

"Я не хочу спекулювати, коли йдеться про наші зобов’язання щодо безпеки, але ми чітко дали зрозуміти, що захищатимемо кожен дюйм території НАТО", — заявив речник оборонного відомства США Райдер під час брифінгу.

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Чи може НАТО вступити у війну проти Росії

Варто додати, що згідно зі Статтею 5, у разі, якщо будь-яка з держав – членів Альянсу стає жертвою збройного нападу, всі інші без винятку члени Альянсу вважатимуть цей акт насильства збройним нападом на них усіх і вживуть усіх заходів, які вважатимуть за доцільне, щоб допомогти членові Альянсу, який зазнав нападу.

Як вважає російський опозиційний політик Ігор Яковенко, ця ситуація може стати серйозним поштовхом для реакції з боку країн НАТО.

"Це серйозна ескалація. Це вже напад на країну-члена НАТО", — зазначив опозиційний політик 24 каналу.

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