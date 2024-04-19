Як РФ готується до літнього наступу: в ISW оцінили мобілізацію ворога

Російські війська продовжують активізувати зусилля з криптомобілізації перед очікуваною наступальною операцією влітку 2024 року. Але РФ, ймовірно, буде важко швидко створити ефективні резерви оперативного та стратегічного рівня.

Про це йдеться у звіті Інституті вивчення війни (ISW).

Видання Bloomberg 18 квітня повідомило із посиланням на три джерела, знайомі з обговореннями у Кремлі щодо формування збройних сил, що російська влада активізує зусилля з криптомобілізації, щоб уникнути проведення чергового часткового мобілізаційного призову резервістів.

Голова московського Центру аналізу стратегій і технологій, член цивільної консультативної ради Міноборони РФ Руслан Пухов стверджував, що поточні зусилля країни з криптомобілізації генерують приблизно 30 тис. нових бійців щомісяця і що армія може набрати 300 тис. особового складу 2024 року.

Заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький 15 січня повідомив, що Росія набирає близько 30 тис. військовослужбовців на місяць. А заява Пухова про 300 тис. новобранців збігається з попередженням президента України Володимира Зеленського від 3 квітня про те, що країна-агресорка готується до мобілізації ще 300 тис. осіб на 1 червня.

22 березня російське опозиційне видання "Верстка" повідомило, що джерела серед високопосадовців у Міноборони РФ, адміністрації президента та регіональних урядах аналогічно заявили, що країна може планувати набрати додатково 300 тис. особового складу протягом невизначеного терміну.

Bloomberg зазначив, що в Росії регіональні одноразові виплати за підписання контракту з армією зросли на 40% – до в середньому 470 тис. руб. (4992 дол.). Російське інсайдерське джерело стверджувало, що деякі органи влади пропонують 1 млн. руб. (10 622 дол.) за підписання військового контракту.

Повідомляється, що російські чиновники стурбовані зниженням рівня найму та, можливо, мають намір зробити економічні стимули наріжним каменем зусиль із криптомобілізації навесні та влітку 2024 року.

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На початку квітня Міноборони РФ заявило, що від початку 2024 року понад 100 тис. росіян підписали контракти на військову службу. Але посилення кріптомобілізаційних зусиль навряд чи призведе до набору додаткових 200 тис. військових перед очікуваним наступом влітку 2024 року.

Протягом останніх місяців російські військові нарощували сили зі швидкістю, що дорівнює їхнім втратам в Україні. Посилені місячні темпи набору до армії навряд чи створять значний надлишок живої сили для резервів оперативного та стратегічного рівня.

Російські війська продовжували і навіть посилювали наступальні операції навесні, і ці операції продовжуватимуть споживати значну кількість живої сили, яку можна було б використати для формування резервів, допоки окупанти підтримуватимуть поточний темп наступу.

Таким чином, вважають аналітики, російські війська навряд чи створять значні резерви напередодні наступу влітку 2024 року. Обмежений час, що залишився у російських сил для підготовки до наступальних зусиль, ймовірно, означатиме, що будь-яка додаткова жива сила, додана до резервів у найближчі місяці, буде погано навченою та менш боєздатною. Російське інсайдерське джерело нарікало на низьку підготовку та стверджувало, що деякі добровольчі формування взагалі відмовляються від звань для новобранців через відсутність належної підготовки.

"ISW продовжує оцінювати, що заплановані російські резерви оперативного та стратегічного рівня навряд чи будуть готові діяти як сили для проникнення першого ешелону або як сили для експлуатації другого ешелону, здатні проводити широкомасштабні атаки 2024 року, якщо українські сили матимуть чим протистояти їм", – йдеться у звіті ISW.

Там додали, що російські війська, швидше за все, використовуватимуть ці резерви, як вони це робили раніше – як миттєво доступну живу силу для переукомплектування та посилення підрозділів, які влаштовують атаки важкою піхотою з періодичними обмеженими механізованими штурмами.

До слова, раніше в ISW також оцінили, що майбутні наступальні операції Росії можуть досягти суттєвіших і загрозливіших успіхів, якщо США продовжуватимуть відкладати надання допомоги Україні.

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