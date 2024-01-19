Як РФ хоче налаштувати думку людей в Європі проти України перед виборами: у США застерегли

У США вважають, що Росія проведе низку інформаційних операцій, щоб налаштувати громадську думку в Європі проти України. Як відомо, десятки країн світу обиратимуть нових лідерів 2024 року, також відбудуться вибори до Європейського парламенту у червні.

Про це пише Reuters.

Метод не змінюються

За словами спеціального посланця і координатора Центру глобальної взаємодії (GEC) Джеймі Рубіна, Росія та Китай працюють у всьому світі, щоб видати державну пропаганду за незалежну журналістику, приховуючи її справжнє джерело. Він стверджує, що основні загрози цього року походять від Європи, яка з початку вторгнення Росії до України у 2022 році об'єдналася з метою надання Україні військової та фінансової допомоги.

"Росія сподівається, що вибори в Європі цього року можуть змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми думаємо, що росіяни проведуть інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку щодо України під час цього виборчого сезону", – зазначив він.

Рубін додав, що раніше GEC виявив спробу по всій Латинській Америці, що фінансується Росією, годувати пропагандою та дезінформацією місцеві новинні агентства. Росія тоді назвала звинувачення необґрунтованими.

У розсекреченій оцінці розвідки, розісланої більш ніж 100 урядам минулого року, також йдеться про те, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ, щоб підірвати віру суспільства в чесність демократичних виборів.

Раніше експрезидент США, кандидат на виборах 2024 року Дональд Трамп після перемоги в Айові зробив скандальну заяву про війну в Україні. Він заявив, що в разі його приходу до влади у США він "дуже швидко" закінчить війну, бо "чудово ладнає з Путіним".

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