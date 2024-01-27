Як РФ хоче зробити білорусів новим "гарматним м'ясом" для війни Путіна проти України

Росія у середньостроковій перспективі планує поповнити свою армію за рахунок білорусів.

Через величезні втрати в Україні, російська армія стикається з гострою нестачею офіцерів молодшої ланки. Щоб виправити ситуацію, Росія почала активно вербувати на навчання у військових вишах громадян Білорусі.

Про це розповідає Центр Національного Спротиву.

"Представники збройних сил рф проводить так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах республіки білорусь, де громадянам рб пропонують навчатись на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах", - йдеться у повідомленні.

Відповідні заходи покликані збільшити чисельність російського війська, зокрема його офіцерського складу, у зв'язку зі значними втратами на війні в Україні.

"Центр Національного Спротиву зазначає, що кожному окупанту, який ступає на українську землю, доведеться заплатити за це, незалежно від того, де саме він народився. Ми закликаємо мешканців тимчасово окупованих територій повідомляти нам про перебування та переміщення російських військ у Спротив.Бот", - зазначили у ЦНС.

Нагадаємо, раніше білоруський опозиціонер Олександр Азаров заявив, що армія Білорусі перебуває під сильним тиском армії РФ і нині повністю готова до вторгнення до України.

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