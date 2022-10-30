Як РФ таємно вивозить і продає українське зерно – розслідування Financial Times

Росія незаконно продає за кордон українське зерно, викрадене на окупованих територіях.

Британське видання Financial Times оприлюднило розслідування, де на прикладі одного судна показало, як РФ таємно вивозить зерно з окупованих територій.

Журналісти простежили шлях однієї із партій українського зерна, яку РФ продала до Туреччини.

Одним із керівників схеми розкрадання українського зерна став російський бізнесмен Микита Бусел - засновник двох готелів і мережі кавʼярень у Росії. На окупованій частині Запорізької області його було обрано директором так званої нової російської фірми "Державний зерновий оператор". Ця організація перепродує зерно, вкрадене зі складів чи полів місцевих фермерів.

У рекламному відео, надісланому місцевим фермерам, Бусел стоїть перед російським потягом, який заповнюється місцевим зерном. Голос за кадром повідомляє, що фермерів тепер "підтримують", а покупців знайшли в Росії, Сирії, Туреччині та Ірані.

Власники та керівники українських агробізнесів, які втекли з окупованого регіону, повідомили, що цей "Державний зерновий оператор" перепродає зерно, вкрадене з їхніх складів або зібране з їхніх полів.

"У фермерів немає вибору. Або здавати зерно, або його в них заберуть", – розповідає український аграрій, який покинув окуповані території.

У серпні місцеві колаборанти заявили, що окупована частина Запорізької області "експортує" близько 5000 тонн зерна на день залізницею та близько 1500-2000 тонн автомобільним транспортом: велика частина, ймовірно, буде відправлятися через порти сусіднього Криму.

Як знайти корабель

Для продажу 2 675 тонн української пшениці окупанти знайшли судно Pawell, яке належить, ймовірно, фіктивній британській компанії Pawell Shipping Co LLP LLPCo. Зерно завантажили у Бердянську, але у документах записали, що нібито у російському порту Кавказ, розташованому в Керченській протоці.

Небагато кораблів будуть завантажуватися в окупованому порту, оскільки це загрожує санкціями та увагою української влади, тому судно йшло під сирійським прапором. Адже судна під сирійським прапором, такі як Pawell, часто відвідують окуповані українські порти, доставляючи вантажі безпосередньо до Сирії.

Замітання слідів

Ще до того, як прибути до окупованої частини України, Pawell замітав сліди. Судно зникло з радарів перед прибуттям до Керченської протоки. Pawell знову з’явився на радарах 15 серпня — через два дні після того, як у "документах", які побачило FT, судно було заповнене зерном у Бердянську.

Місцем походження зерна пізніше вказали не окуповану частину Запорізької області, а російське місто Тольятті. Точкою відправлення є вже не окупований український порт Бердянськ, а порт "Кавказ" у Керченській протоці (Краснодарський край РФ).

Продавцем зерна вказали іншого російського бізнесмена Ігоря Пожидаєва та його компанію "Геос". Він багато років торгував зерном в окупованому Криму. Бізнесмен категорично заперечує, що зерно прибуло з окупованої частини України.

"Це зерно не має відношення ні до Запоріжжя, ні до України. Це стосується порту "Кавказ", на який є всі відповідні документи, починаючи від торгово-промислової палати РФ і закінчуючи договорами з фермерами, які його вирощували, у яких я його купував, разом із усіма накладними та квитанціями і так далі", – каже Пожидаєв.

Проте він відмовився надати будь-який із цих документів.

Продаж

Pawell прибув 3 вересня в порт Самсун у Туреччині. зерно хотіли продати азербайджанському бізнесмену Акбару Асгарову. Але бізнесмен відмовився і угода зірвалася. "Ми тримаємося подалі від ненадійних угод", — каже він.

Потім корабель вимкнув свої сигнальні системи і знову зник. Через кілька тижнів він знову з’явився у східній частині Чорного моря, але уже без зерна.

Турецькі покупці спочатку не хотіли купувати вантаж не лише через ціну, а й через побоювання мати проблеми з українською владою. Кінцевим пунктом призначення 26 вересня був невеликий східнотурецький порт Хопа неподалік від кордону з Грузією. Пожидаєв відмовляється підтвердити, де саме було продано зерно, крім того, що воно було продано в Туреччині. Росіянин запевнив, що його турецьких покупців цілком влаштували надані документи.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву Москви щодо готовності замінити українське зерно на світовому ринку. Він наголосив, що РФ під "своїм" зерном має на увазі врожай, вкрадений в українських фермерів на окупованих територіях.

Нагадаємо, що Росія знову зупинила дію "зернової угоди". Причиною такого рішення окупанти назвали вибухи в окупованому Севастополі. Тим часом Польща заявила, що готова допомогти Україні з експортом зерна.