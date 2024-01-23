Як Росія може напасти на НАТО: три фази війни очима експертів

Війна Росії проти НАТО, про яку дедалі частіше говорять у світі, може розпочатися за сценарієм, що передбачає три великі фази.

Загроза ймовірного нападу Росії на європейські країни НАТО зберігатиметься протягом наступних 20 років, кажуть аналітики. Зокрема, на тлі тривожних прогнозів Росія продовжує збільшувати витрати на оборону, і цього року вони досягли 140 мільярдів доларів.

Про це йдеться в аналітичному матеріалі Daily Mail.

"Ці зміни (збільшення видатків на армію тощо - ред.) не мають сенсу, якщо вони спрямовані виключно проти нинішнього супротивника – України – країни, населення якої становить третину населення Росії, та яка ледве тримається сама. Зміни мають сенс, лише якщо Росія готується до війни проти такого масштабного супротивника, як НАТО", - сказав бригадний генерал у відставці Кевін Раян.

Перша фаза. Кібервійна та ракетні удари

Експерти видання впевнені, що ймовірна війна РФ проти НАТО розпочнеться з масштабних кібератак та ракетних ударів по цілях у східній Європі та за її межами. Ймовірно, Росія може спробувати зруйнувати супутникові комунікації країн Європи.

Прогнози щодо ймовірних ракетних ударів невтішні, зокрема, для Європи.

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"Росія не буде соромитися використання сотень високоточних ракет великої дальності проти цивільних цілей по всій Європі", - впевнений екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес.

Він переконаний, що росіян "не хвилюють наслідки цих воєнних злочинів". Під загрозою морські порти, аеропорти та транспортні вузли, не кажучи вже про військові штаби та аеродроми.

Друга фаза. Вторгнення з суші, моря та повітря

Ймовірно, після ракетних ударів та кібератак слідуватиме вторгнення з суші, моря та повітря. Експерти вважають, що воно може початися у Сувальському коридорі між Польщею, Литвою та російським Калінінградом. Якщо захоплення цієї території буде успішним, росіяни поширять вторгнення на одну з країн Балтії Литву, Естонію або Польщу.

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У такому разі подальший перебіг подій і просування вторгнення залежатиме від першої реакції НАТО.

"Якщо ми будемо вагатися, то невиконання наших зобов’язань згідно зі статтею 5 щодо захисту держав-членів... розірве альянс. Це буде приголомшливим ударом для НАТО, якщо ми не виконаємо те, що ми обіцяли зробити", - сказав генерал Годжес.

Згодом флот Росії може спробувати взяти під контроль північний морський шлях, найдоступніший арктичний судноплавний шлях, який може стати новою магістраллю для міжнародної торгівлі. Це завдасть сильного удару для країн НАТО з економічної та безпекової точок зору.

Третя фаза. Вступ союзників у війну

Експерти вважають, що на бік Росії могли б стати Іран, Китай та Північна Корея. Наприклад, Китай може використати війну між Росією і НАТО для потенційного вторгнення на Тайвань, однак, навряд чи становитиме пряму загрозу для Європи. Своєю чергою, Іран може взяти безпосередню участь у конфлікті з НАТО на боці Росії.

Північна Корея може вдатись до ядерної зброї, вважає Брюс Беннетт, дослідник з питань міжнародної оборони RAND Corporation, або ж "прямо погрожувати США застосуванням ядерної зброї".

Як уникнути такої війни

Аналітики впевнені, що Росію можна стримати від війни з НАТО. Годжес каже, що описаний вище сценарій не можна назвати неминучим, але "ми маємо чітко усвідомлювати загрозу".

"Найкращий спосіб запобігти нападу Росії на НАТО – це допомогти Україні перемогти Росію зараз", - впевнений генерал.

Він вважає, що велика війна у світі може статися лише якщо Росія відчуватиме, що НАТО не готове чи недостатньо об’єднане, щоб протистояти їй.

Бригадний генерал Раян підтримує таку думку і каже, що до війни треба готуватися, щоб їй запобігти. А не готуючись, можна її накликати.

Александр Лорд, провідний аналітик з питань Європи та Євразії компанії Sibylline, що займається глобальним аналізом ризиків, зазначив: "Ядерне стримування залишається основою стратегій запобігання повномасштабній війні між Росією та НАТО".

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