Як Росія отримує західні гвинтівки та набої попри санкції: розслідування

РФ вдається закуповувати тисячі західних гвинтівок та мільйони набоїв від компаній з ЄС та США щороку. Це попри санкції, введені через агресію Росії проти України.

Про це йдеться у розслідуванні The Insider.

Деталі

Як встановили розслідувачі, коли після анексії Криму у 2014 році країни Євросоюзу ввели ембарго на постачання зброї до Росії, в обмеженнях залишилися дві величезні лазівки. По-перше, постанова Ради ЄС № 833/2014 від 31 липня 2014 року, яка заборонила експорт зброї до Росії, дозволяла виконувати нові поставки за контрактами, укладеними до 1 серпня 2014 року. По-друге, документ не передбачав жодних контролюючих заходів щодо експорту до країн Митного союзу — Вірменії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, яких з Росією об'єднують як єдиний митний простір, так і військово-політичний блок ОДКБ.

"Дозвільні документи на імпорт вищезгаданих американських гвинтівок Proof Research у Росію були оформлені не лише в Росії, а й у Киргизстані. А необхідні для імпорту документи — сертифікат чи декларація відповідності, оформлені в одній країні ЄАЕС, діють на території всіх країн Митного союзу", — йдеться у виданні.

Киргизький дистриб'ютор зброї "Едельвейс" отримав два такі сертифікати на гвинтівки Proof Research. Судячи з податкової звітності, бізнес "Едельвейсу" з початком повномасштабної війни пішов у гору: сума сплачених фірмою податків зросла з 20,03 млн сомів у 2020 році до 37,91 млн у 2023-му. Загалом киргизькі імпортери зброї у 2023 році заплатили на 385% більше податків, ніж у 2021, казахстанські — на 99%.

Зростання постачань сусідам Росії з Євросоюзу, Туреччини та США вражає. Судячи з даних UN Comtrade, проаналізованих The Insider, ці країни щороку отримують десятки тисяч одиниць зброї. Наявні такі статистичні аномалії:

Експорт до Вірменії, Грузії, Казахстану та Киргизстану за три роки зріс у два з половиною рази: з 19 556 стволів у 2020 році до 53 211 у 2023-му. Так, експорт гвинтівок та рушниць з Італії до Вірменії зріс із 68 стволів у 2019 році до 1862 у 2023-му.

Киргизстан у 2020 та 2021 роках взагалі не купував зброю в Італії, але у 2022-му завіз 882 одиниць, а у 2023-му — 4434. Грузія у 2021 році імпортувала зі США 431 стволи, а у 2022 році збільшила до 4140 стволів.

Найбільшим каналом поставок сусідам Росії залишається експорт із Туреччини до Грузії, який зріс із 8426 стволів у 2019 році до 18 843 у 2023-му.

"Найбільшим європейським виробником, безпосередньо пов'язаним із російським одержувачем його продукції, є люксембурзький холдинг Beretta. Як раніше з'ясував The Insider, його робота в Росії не припинилася ні після запровадження ембарго ЄС, ні після початку повномасштабної війни. Спільне підприємство Beretta зі збройовим бароном Михайлом Хубутією, компанія "Російський Орел" та компанії, що належать Хубутії, у 2024 році отримали понад тисячу одиниць зброї та понад мільйон патронів, вироблених європейськими компаніями холдингу: карабіни Benelli, Beretta, Beretta Benelli Iberica, Sa , патрони Norma, RWS та Sako", — йдеться у розслідуванні.

У червні 2024 року Держдепартамент США вніс російську "дочку" Beretta до SDN-листу. У Євросоюзі майже через рік після публікації розслідування на нього, як і раніше, немає жодної реакції: холдинг Beretta залишається мажоритарним власником російського імпортера зброї, прямо порушуючи як санкції США, так і постанову ради ЄС від 2014 року.

Раніше йшлося про те, що здатність Росії виробляти нову зброю в умовах жорстких санкцій пояснюється тим, що ці санкції вдається обходити, причому досить просто. Західні компанії-виробники підсанкційних товарів часто не вживають необхідних заходів, аби не допустити потрапляння їхньої продукції до Росії.

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