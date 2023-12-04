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Як Росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО — журналістське розслідування

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Як Росія планувала перешкодити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО — журналістське розслідування

Росія планувала завадити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО The Kremlin / Photo: Associated Press

Російська розвідка готувала кампанію із дестабілізації процесу вступу до НАТО напередодні отримання схвалення на членство в Альянсі.

Росія планувала завадити вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це йдеться у розвідувальній доповіді, на яку посилається редакція журналістських розслідувань Yle MOT.

Згідно з інформацією журналістів, російська розвідка готувала кампанію, зокрема, із організацією акцій протесту та демонстраціями.

"План став відомий із меморандуму, складеного російським офіцером розвідки. Внаслідок витоку документ потрапив до Центру журналістських розслідувань ”Досьє”, — пишуть журналісти.

Про що йдеться у документі розвідки РФ

У плані розвідки йдеться, що сильні протести у Швеції після спалення Корану посилили страх перед ісламом у країнах ЄС. Документ закликає до подальшого нагнітання цієї напруги.

Метою було посилення тертя між Туреччиною, а також європейськими країнами та НАТО.

Поліція безпеки Фінляндії підтверджує, що знала про плани російської розвідки щодо підбурювання до демонстрацій і у Фінляндії. Супо не коментує подальшої оперативної діяльності.

ВОжночас, як пишуть журналісти, в документах, отриманих редакцією MOT, немає жодних ознак того, що Росія справді реалізувала свої плани у Фінляндії.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Туреччина повідомила НАТО, що ратифікацію заявки Швеції на членство не буде завершено вчасно, щоб дозволити провести церемонію вступу на зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу.

А у жовтні турецький президент  Реджеп Таїп Ердоган запропонував парламенту розглянути заявку про членство Швеції в НАТО. Він підписав відповідний протокол. 

Тоді парламент Угорщини відхилив пропозицію провести голосування щодо ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

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Дата публікації
Перегляди
227
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