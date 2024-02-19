Як Росія уникла банкрутства після 2 років війни в Україні: Business Insider назвало 5 причин

Військова економіка Росії процвітає. Це може здатися контрінтуїтивним, але загальне зростання ВВП не є чимось незвичайним у часи конфлікту.

Росія, схоже, готова продовжувати фінансувати свою війну проти України третій рік поспіль, незважаючи на сумніви щодо точності та повноти райдужних економічних даних, які Москва оприлюднила за останні два роки.

Про це пише Business Insider.

"З суто економічного погляду, Росія має значний простір для продовження війни", – сказав Хасан Малік, глобальний макростратег і експерт з Росії в бостонській фірмі з управління інвестиціями Loomis Sayles.

Зрештою, Росія захищається від санкцій ще від 2014 року, коли на неї наклали низку торгових обмежень після незаконної анексії Криму. Крім того, РФ досі має підтримку завдяки доходам від продажу нафти.

Ось як Росії вдалося зберегти свою економіку сильною навіть після двох років ведення війни.

РФ веде війну за межами власних кордонів

Одна з найважливіших причин, чому російська економіка досі працює, це місце війни.

"Війна ведеться здебільшого на українській території та знищує в основному українські будинки, підприємства та ферми так, що прямий вплив на російські виробничі потужності та домогосподарства був порівняно обмеженим", – пояснив Малік.

У матеріалі розглянули вплив війни на економіку як Росії, так і України. Так, 2022 року, в перший рік війни, російська економіка скоротилася на 1,2%, згідно з офіційною статистикою. Аналітики очікують, що ВВП країни зросте на 3,1% 2023 року. Сама Росія ще не опублікувала дані про зростання ВВП за весь 2023 рік.

Для порівняння, ВВП України впав на 29,1% 2022 року. Нацбанк України прогнозує зростання ВВП на 4,9% 2023 року. НБУ не оприлюднив офіційних цифр зростання.

Малік пояснив, що за сценарію, коли війна не ведеться на вашій території, вона може спричинити серйозний шок попиту, особливо на військові постачання та живу силу. Так сталося в Росії: війна підняла економіку.

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В Росії був створений попит на товари та послуги воєнного часу

Крім того, в РФ існує попит на товари та послуги, завдяки яким триває війна. Російській армії потрібні матеріальні засоби – зброя, боєприпаси та бинти. Попит стимулює галузі, які виробляють ці товари – особливо всередині країни, оскільки імпорт до РФ обмежений через санкції.

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Автори статті звернули увагу, що попит на товари військового призначення настільки великий, що навіть пекарня в центральній Росії була залучена для допомоги військовим зусиллям. Магазин, який демонстрував на російському телебаченні свої щойно вироблені безпілотники поруч зі щойно спеченим хлібом, зараз під санкціями США.

В РФ зросли зарплати завдяки браку робочої сили

Росія зіткнулася з демографічною кризою у зв’язку зі скороченням населення та падінням рівня народжуваності ще до війни проти України. З початком війни майже мільйон росіян – зокрема, й чоловіки призовного віку – залишили свою батьківщину, що ще більше скоротило робочу силу в країні.

Мобілізація чоловіків на війну призвела до нестачі робочої сили в РФ, яка триває від 2022 року. Торік країна зіткнулася з нестачею 5 млн працівників, оскільки кількість вакантних робочих місць зросла майже на 5% порівняно з попереднім роком. У листопаді 2023 року в Росії було зафіксовано рекордно низький рівень безробіття – 2,9%.

Завдяки нестачі робочої сили зарплати росіян зросли, що, водночас підтримує споживання та економічне зростання.

Росія самозабезпечена у виробництві зброї та товарів

Росія є великою світовою економікою – восьмою за величиною у світі 2022 року – частково завдяки своїй сильній позиції як виробника таких товарів, як нафта, природний газ, пшениця та метали.

Однак, на відміну від багатьох країн, РФ також самодостатня у виробництві таких життєво важливих товарів, як нафта, природний газ і пшениця, що допомогло їй витримати роки санкцій.

"Хоча західні санкції та торговельні обмеження, безсумнівно, мали певний маргінальний вплив на російську економіку, цей вплив особливо обмежений у переважно автаркічній російській оборонній промисловості", – сказав Малік, маючи на увазі економіку, засновану на самозабезпеченні та обмеженій зовнішній торгівлі.

За словами експерта, РФ як один із провідних світових експортерів зброї також може задовольнити більшість своїх оборонних потреб, навіть щодо складної зброї.

Це разом із заходами, які країна запровадила для стимулювання своєї економіки, включно з паралельним імпортом, орієнтацією на альтернативні експортні ринки, такі як Китай та Індія, і новими ланцюжками постачання, – ще більше послаблює вплив західних санкцій на оборонну промисловість РФ та економіку воєнного часу.

Росія стимулює та зміцнює свою економіку субсидіями та політикою

Економіку Росії також підтримують державні субсидії, витрати та політика. Спроба Москви підтримати свою економіку часів війни була настільки агресивною, що субсидії на пільгові іпотечні кредити створили житлову бульбашку.

Російський уряд розгорнув інші види субсидованих кредитів для бізнесу, ще більше стимулюючи попит в економіці.

Водночас російські політики швидко втрутилися, щоб стабілізувати ринок і економіку після початку повномасштабного вторгнення до України. Вони вжили заходів, включно з закриттям Московської біржі на кілька тижнів, щодо запровадження контролю над рухом капіталу та управління монетарною політикою.

"Це було зроблено досить швидко. Багато російських фінансових інструментів було знерухомлено", – сказав Сергій Гур'єв, ексголовний економіст Європейського банку реконструкції та розвитку.

РФ зберігає низький зовнішній борг і сильний експорт

Росія вступила у повномасштабну війну з невеликим зовнішнім боргом, і її рахунок поточних операцій був із профіцитом частково завдяки впливу війни на ціни на товари.

"Такі події значною мірою компенсували кроки Заходу, як-от заморожування резервів центрального банку (РФ – ред.)", – сказав Малік.

Росія зуміла виділити майже третину зі свого бюджету 2024 рік на витрати на оборону, незважаючи на всі накладені санкції.

У Росії є можливість вести війну ще довше

Протягом останнього року експерти, включно з ексзаступником міністра фінансів Росії у самовигнанні та кількома економістами, стверджували, що Москва має гроші для фінансування своєї війни проти України протягом кількох років.

Економіст Bloomberg Economics Алекс Ісаков заявив у звіті 17 січня, що ліквідних активів Фонду національного багатства Росії вистачить ще на рік-два, якщо експортні ціни на нафту впадуть нижче 50 дол. за барель.

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Середня ціна флагманської російської нафти Urals 2023 року становила близько 63 дол. за барель.

Незважаючи на це, Путін опинився в економічній "трилемі"

Незважаючи на те, що Росії вдалося уникнути економічної катастрофи після вторгнення до України та застосування широких санкцій Заходу, це не означає, що на батьківщині Путіна все добре. Так, російський диктатор намагається вирішити економічну "трилему", як нещодавно заявило ексчиновниця Центробанку РФ.

"У нього три виклики: він повинен фінансувати свою поточну війну проти України, підтримувати рівень життя свого населення та захищати макроекономічну стабільність", – написала Олександра Прокопенко про Путіна у Foreign Policy в січні.

"Досягнення першої та другої цілей потребуватиме більших витрат, що сприятиме інфляції та тим самим перешкоджатиме досягненню третьої мети", – додала вона.

Видання нагадало, що Путіну вже довелося особисто вибачатися за ціни на яйця в Росії, які зросли на 42% за 12 місяців до листопада 2023 року.

В РФ існує ризик "відвертої кризи" після завершення війни

За словами Гур’єва, самі по собі веселкові цифри ВВП не є хорошим показником економічної діяльності під час війни.

"Ви виробляєте зброю і боєприпаси, ви платите за них з бюджету, але ця зброя і боєприпаси не сприяють якості життя, не сприяють майбутньому економічному зростанню. Вони відправляються до України, де знищуються", – пояснив ексголовний економіст ЄБРР.

Згідно з січневим звітом Віденського інституту міжнародних економічних досліджень, вклад Росії у війну настільки стимулює її економіку, що існує ризик стагнації або навіть "відвертої кризи" після завершення конфлікту.

"Що довше триватиме війна, то більше економіка ставатиме залежною від військових витрат", – вважають економісти австрійського мозкового центру.

До слова раніше, генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, військовий оглядач Мік Раян заявив, що "росіяни не такі дурні, як ми сподівалися". Він вказав на те, що РФ мобілізувала свою оборонну промисловість і поставила економіку на воєнні рейки "задовго до Заходу" та змогла пристосуватися до санкцій.

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