Як Росія впливає на відносини України з Польщею: експерт з інформаційної безпеки пояснив на прикладах

Росія прагне розсварити Україну з країнами-союзницями, до прикладу, із Польщею за допомогою тези, зокрема, про те, що кінець війни прямо залежить від постачання зброї.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині Новини" сказав керівник Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Ігор Соловей.

За його словами, росіяни навіть незначні проблеми, питання, дискусії "масштабують до космічних висот". Таким чином вони демонізують ту чи іншу проблему.

Соловей сказав, що ситуація з Польщею — це один з прикладів, а раніше, наприклад, була ситуація з Німеччиною.

"Яскравий приклад, коли вони запустили відеоролик на німецьку аудиторію німецькою мовою сатирично-комічний, але з глибоким сенсом, коли в будинок німецької родини заходить наряд поліції і забирають у цієї родини все. Наприкінці навіть знімають прикраси у жінки, у дітей забирають іграшки — підпис, що це йде на допомогу Україні", — розповів експерт.

За його словами, згодом виявляється, що такі відео чи кампанії є продуктом російських пропагандистів і частиною інформаційної війни: інформаційного забезпечення бойових дій.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова глави України Зеленського про "політичний театр" на тлі конфлікту між країнами.

Раніше очільниця Міноборони Чехії Яна Чернохова застерегла Україну та Польщу від підвищення напруженості у відносинах.

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