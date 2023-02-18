Як росіяни реагують на втрати у війні: політолог заявив, що "цілий Владивосток займається похоронами"

Шейтельман розповів, що втрати у війні проти України всередині Росії "не викликають ентузіазму", м’яко кажучи.

В Росії неможливо не помітити наслідки війни, коли одночасно гинуть сотні жителів одного міста, як це сталося з жителями Владивостока.

Про це публіцист і політтехнолог Михайло Шейтельман розповів у ефірі "24 канал".

За словами політтехнолога, що під час розгрому російських військ під Вугледаром загинули від 500 до 1000 жителів Владивостока. Навіть за цієї нижньої межі втрат, виходить, що загинув кожен тисячний житель міста.

"Це збожеволіти можна по об’ємах. Звісно, такі точкові удари, ну це означає, що ціле місто Владивосток займається похоронами сьогодні. І як це приховати, коли в місті загинув кожен тисячний? Це неможливо. Поки це все "розмазано" було, розкидано по країні якось… Але за таких об’ємів – 140 тисяч загиблих…" – зауважив Шейтельман, маючи на увазі, що втрати РФ у війні приховати неможливо.

Він також послався на російських опозиціонерів закордоном, які контактують зі знайомими в РФ, та повідомив, що такі втрати всередині країни "не викликають ентузіазму".

"Це викликає реакцію "та пішли вони всі зі своєю війною!" Це важливо. Це те, чого ми хотіли. Тільки трупами можна було добитися цього. Але питання – куди це все поверне", – зауважив політтехнолог.

"От Путін і його спільники настільки непереконливі у своїх словах, що вони не змогли ці трупи перетворити на "зброю". Не змогли за допомогою цих убитих росіян сказати решті: "Ну от, помстіться за своїх братів". Вони в результаті своїх непереконливих промов, своїми крадіжками, про які всі, звісно, знають, своїми кволими виступами на заходах та бідними картинками сказали всім: "Тікайте". І всі, напевно, тікатимуть. Не за кордон, а від мобілізації", – прогнозує Шейтельман.

Нагадаємо, напередодні очільник Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що російська армія у війні проти України втратила щонайменше 180 тис. солдатів вбитими або пораненими.

А держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 18 лютого, що втрати Росії у війні становлять 200 тис. бійців вбитими і пораненими. Він зауважив, що понад мільйон росіян зилишили територію держави, щоб не йти на війну.

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