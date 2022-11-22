Як росіяни ставляться до війни: ЗМІ заявили про байдужість та апатію

Росіяни назвали "головні больові точки", пов'язані з війною: мобілізація, економічні труднощі через санкції та блокування Instagram.

Росіяни дедалі частіше запитують про причини війни проти України та не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього – про це свідчать результати соцопитування в регіонах РФ, проведеного на замовлення Кремля.

Про це пише російське видання "Медуза" з посиланням на два близькі до Кремля джерела, знайомі з результатами дослідження.

Так, на початку листопада в кількох регіонах Росії (зокрема на Далекому Сході та Центральному федеральному окрузі) на замовлення адміністрації президента Росії провели закриті фокус-групи про ставлення місцевих жителів до війни.

Джерела видання повідомили, що результати свідчать про те, що росіяни "не відчувають оптимізму щодо свого майбутнього та майбутнього країни".

"Це не відхід в опозицію чи повне неприйняття "СВО". Це байдужість та апатія. Нічого не надихає, нічого не тягне вперед. Тільки відчепіться від нас, не лізьте до нас", – розповів один зі співрозмовників.

На думку замовників соцопитувань у Кремлі, ці настрої не пов'язані з успішним контрнаступом ЗСУ та відступом російських військ із Херсона. У російській владі гадають, що громадяни "втомилися від війни в принципі".

Джерела видання також зазначили, що росіяни дедалі частіше запитують про причини війни: "З чим пов'язані труднощі, чому вони відбуваються?"

Результати закритих досліджень Кремля побічно підтверджуються результатами відкритих кількісних опитувань, проведених на початку листопада соціологічною компанією Russian Field у Москві.

За цими даними:

лише 19% росіян очікують, що в найближчому майбутньому їхнє життя зміниться на краще;

29% – що їхнє життя зміниться на гірше;

36% – що їхнє життя не зміниться.

57% ­– що новини про війну викликають у них втому.

Під час закритих фокус-груп росіяни також назвали "головні больові точки", пов'язані з війною: мобілізація, економічні труднощі через санкції та блокування Instagram.

Водночас у Кремлі не вважають, що найближчим часом в РФ почнуться масштабні антивоєнні протести.

"Люди до всього звикають", – сказав один з близьких до АП співрозмовників видання.

Проте джерела видання не виключають, що ситуація може змінитися, якщо російська влада оголосить про новий, ще масштабніший етап мобілізації.

Нагадаємо, за даними української розвідки станом на 20 листопада, війну проти України підтримують 75% росіян. Такі показники є результатом пропаганди.

Зауважимо, 11 листопада в РФ юна прихильниця війни проти України влаштувала одиночний пікет через втечу окупантів з Херсона.

Додамо, за оцінками військового експерта Олега Жданова, у грудні в Росії оголосять другу хвилю мобілізації, а на початку лютого – загальну мобілізацію.

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