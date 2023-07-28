Як російські кораблі погрожують цивільним суднам у Чорному морі: аудіоперехоплення

Росіяни погрожують, що "країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою в конфлікт в Україні".

Українські прикордонники зробили аудіозапис із погрозами з боку російського корабля цивільному судну в Чорному морі тим, що вважатимуть його вантаж військовим у разі перевезення його до України.

Відповідний запис Держприкордонслужба України опублікувала в Мережі 28 липня.

"Російські військові кораблі продовжують діяти агресивно й зухвало в акваторії Чорного моря, порушуючи всі норми міжнародного морського права", – йдеться в заяві прикордонників.

Там уточнили, що зафіксували розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що пересувалося неподалік одного з українських морських портів.

Так, у зверненні росіян до екіпажу цивільного судна звучить:

"Національність? Який у вас вантаж? Прийом. Чи є у вас на борту зброя? Для інформації: я попереджаю вас про заборону пересування до портів України. Також перевезення судном будь-якого вантажу до України вважається російською стороною як потенційне транспортування військового вантажу. Країна, під прапором якої прямує судно, вважається втягнутою в конфлікт в Україні".

В ДПСУ зафіксували на аудіо, як з російського корабля погрожують цивільному судну

Російська блокада в Чорному морі

Після оголошення Росією 17 липня про її вихід із "зернової угоди" війська агресора почали активно обстрілювати українські порти ракетами і дронами. Так, за 9 днів ворог пошкодив або частково знищив 26 об'єктів портової інфраструктури на півдні України та 5 цивільних суден. В РФ також погрожували вважати всі кораблі з напрямком до портів України такими, що перевозять зброю.

В українському Міноборони попереджали, що РФ готує кораблі та авіацію до блокування районів Чорного моря для цивільних суден, у напрямку до та з українських портів.

26 липня в розвідці Великої Британії повідомили про виведення в Чорне море російського сучасного корвета "Сергій Котов", який загарбники можуть залучити до перехоплення торгових суден.

Читайте також: