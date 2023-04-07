Як російські пропагандисти створили “сенсацію” із секретних матеріалів США: фото

Інформацію про втрати сторін під час війни було змінено за допомогою Photoshop.

Секретні документи з планами США й НАТО щодо посилення ЗСУ, які потрапили в Мережу, були нахабно відредаговані російські пропагандистами.

На це звернув увагу кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов, опублікувавши в своєму Twitter відповідні фото.

На зображеннях показано оригінальні дані щодо втрат сторін у війні та результат роботи російських пропагандистів, які застосували Photoshop.

“Коли вчора секретні слайди США просочилися, російські пропагандистські канали швидко перепостили їх – але після невеликого фотошопу. Знайдіть відмінності", – написав журналіст.

На кадрах, над якими попрацювали пропагандисти, 43,5 тисячі загиблих російських загарбників перетворилися на 17,5 тисяч. Водночас втрати ЗСУ збільшити із 17,5 до 71,5 тис. Кількість знищеної російської техніки таким самим способом зменшилася із 6000 до 600.

When secret U.S. slides leaked out yesterday, Russian propaganda channels quickly reposted them — but after a little photoshop. Suddenly, 43.5k fatalities turned to 17.5k, while 17.5k KIA became 71.5k. Russian vehicle losses shrank from 6,004 to 600. Spot the differences. pic.twitter.com/8lyoWaKcwj — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) April 7, 2023

Ярослав Трофімов зауважив, що не може стверджувати, чи невідредаговані дані є достовірними.

Нагадаємо, раніше офіційні особи США заявили, що за витоком кількох "секретних військових документів", опублікованих у соціальних мережах, стоїть Росія або проросійські сили.

Читайте також: