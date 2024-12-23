Запаси тактичної ядерної зброї: у кого більше – США чи Росії

В сукупності Росія та США контролюють близько 90% світової ядерної зброї.

Широкомасштабні навчання Росії із застосуванням ядерної зброї та її вибір на користь розміщення систем у Білорусі знову привернули увагу до запасів тактичної ядерної зброї у Москві.

Видання Newsweek проаналізувало, як російський арсенал тактичної ядерної зброї співвідноситься з американським.

Глава британських збройних сил адмірал Тоні Радакін заявив раніше, що є шалені загрози тактичного використання ядерної зброї, а країни НАТО стоять перед "світанком третьої ядерної ери".

Також читайте Китай швидкими темпами нарощує свій ядерний арсенал: у Пентагоні оцінили загрозу

В сукупності Росія та США контролюють близько 90% світової ядерної зброї. Це стратегічна та нестратегічна, або тактична, ядерна зброя. На відміну від стратегічної зброї, тактична ядерна зброя призначена для використання на полі бою або так званому конкретному театрі військових дій.

Стратегічна ядерна зброя обмежена відповідно до нового Договору СНО, термін дії якого закінчується у 2026 році. Стратегічна ядерна зброя розгортається на міжконтинентальних балістичних ракетах, балістичних ракетах підводних човнів і ракетах, які запускаються з бомбардувальників. Їх вважають ракетами, які можуть зрівняти з лиця землі цілі міста та загрожувати великим світовим супердержавам.

"Мається на увазі, що [тактична зброя] завдасть менших збитків", – заявляла Міжнародна кампанія за відміну ядерної зброї. Але потужність цих боєголовок може досягати 300 кілотонн, що у 20 разів більше, ніж у бомби, яка знищила Хіросіму, додали в організації.

Скільки у Росії тактичної ядерної зброї?

На початку цього року Вашингтон підтвердив попередні оцінки запасів нестратегічної ядерної зброї Росії, визначивши їх кількість між 1 000 і 2 000 боєголовок.

Від Росії не вимагається розголошувати свої запаси тактичної ядерної зброї, на відміну від кількості стратегічної ядерної зброї.

"Росія має активний запас до 2 000 нестратегічних ядерних боєголовок", – оцінили США у 2022 році.

Серед запасів тактичної ядерної зброї – гравітаційні бомби, зенітні ракети, системи протиракетної оборони, торпеди, ядерні міни, а також ядерні боєголовки, які можуть бути запущені російськими системами, оснащеними звичайними та ядерними боєприпасами.

Раніше цього року Федерація американських вчених оцінила кількість нестратегічних ядерних боєголовок у Росії в 1558.

Багато систем зброї, які використовуються для запуску тактичної ядерної зброї, також можна використовувати для звичайних операцій або місій, які не включають ядерну зброю.

"Хоча Росія спочатку наслідувала приклад Америки і так само різко скоротила свої стратегічні ядерні сили, вона зберегла велику кількість нестратегічної ядерної зброї", – оцінюється в Огляді ядерної ситуації США за 2018 рік, написаному під час першої адміністрації Трампа. "Сьогодні Росія модернізує цю зброю, а також інші свої стратегічні системи".

Як виглядають запаси тактичної ядерної зброї у США?

У квітні Державний департамент заявив, що адміністрація Байдена, як і попередні адміністрації, вважає, що США не потрібно "ні відповідати, ні наслідувати" запасам тактичної зброї Росії.

За попередніми оцінками, США мають 200 одиниць тактичної ядерної зброї, причому приблизно половина з них розміщена на європейських базах. Вважається, що США мають близько 100 тактичних бомб, розміщених у п'яти країнах НАТО на континенті, у тому числі в Туреччині, Німеччині та Бельгії.

Раніше у Білому домі прокоментували можливість отримання Україною ядерної зброї.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.