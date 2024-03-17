Як розгортатимуться події в РФ після перемоги Путіна: аналіз WSJ

У Росії тривають вибори, які, ймовірно, завершаться продовженням російського диктатора Володимира Путіна при владі. Останній не відмовляється від своїх загарбницьких планів в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal.

Як передає видання, Путіну потрібна повна перемога для ширшої конфронтації з Заходом.

"Це легітимізує спадщину Путіна та його агресивну війну, відводячи решту опозиції до ще більш маргіналізованої ролі та дозволяючи Путіну безперешкодно реалізувати своє бачення протягом наступних шести років", – зазначають західні аналітики.

Зберегти економіку попри санкції

Прогнозується, що Росію очікує нова хвиля арештів та законів для придушення інакомислення та збільшення податків на багатих.

Також Путін планує провести додаткову мобілізацію, щоб закріпити перевагу на полі бою.

"Російський президент, ймовірно, зосередиться на тому, щоб росіяни жили нормальними життями. Також Путін може оголосити про плани витратити мільярди рублів на боротьбу із бідністю", - пишуть аналітики.

З якими проблемами зіткнеться Путін

На тлі цього Путін може зіштовхнутися із проблемою втечі росіян за кордон.

Також читайте Відключення світла через обстріли енергооб'єктів: в яких областях відновлюють електропостачання

"Ймовірно, він також очікує на результати виборів у США та планує продовжувати повномасштабну війну проти України стільки, скільки це буде потрібно. Аналітики переконані, що він відчуває, що час на його боці", - пише видання.

Путін погрожує Україні

Днями російський диктатор скликав Раду безпеки, де звинуватив Київ у спробі зірвати президентські вибори та взявся погрожувати.

Попри це, деякі аналітики називають погрози Путіна пустими обіцянками.

"Більш реалістичним є те, що Путін може врешті-решт розпочати другу хвилю мобілізації, необхідну для отримання переваги на полі бою", - зазначили вони.

Тим часом російські пропагандисти похвалилися, що цього року на так званих виборах президента голосували навіть комахи.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.