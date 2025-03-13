Як статус "правої руки" Трампа допоміг Маску укласти мільярдні угоди — розслідування CNN

На тлі падіння акцій Tesla після перемоги на виборах в США Дональда Трампа Ілон Маск не лише не втратив статус найбагатшої людини світу, але й придбав ще один — статус "правої руки" американського президента. Саме це дозволило, зокрема, укласти велику угоду Starlink з Індією, чого не вдавалося протягом років.

Про це йдеться у розслідуванні журналістки Ерін Бернетт, передає CNN.

Бернетт розповідає, як Ілон Маск використовує свою близькість до президента Трампа, щоб наблизитися до світових лідерів й укласти мільярдні контракти на постачання терміналів Starlink або будівництво заводів Tesla.

"Найбагатша людина світу тут, мабуть, і найвпливовіша, використовуючи доступ до Трампа і Білого дому, стає ще багатшою. Ціна його акцій впала, але він укладає більше угод. Мільярдер оголосив про велику угоду Starlink з Індією. Це забезпечить інтернетом понад мільярд людей", — каже Ерін Бернетт.

За словами репортерки, Маск давно прагнув укласти договір з Індією.

"Це реальність. Роками це не вдавалося, попри спроби завойовувати Моді (прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді — ред.) лестощами", — розповідає вона.

Ерін Бернетт навіть наводить цитату Маска 2023 року з його розповіді про те, яким великим прихильником Моді він є.

"Я справді неймовірно захоплений майбутнім Індії. Я вважаю, що Індія має найбільший потенціал серед великих країн світу. Я прихильник Моді, тому мушу це сказати. Великий фанат Моді", — казав Маск.

Але тоді це ні до чого не призвело і жодної угоди не підписали.

Зараз, коли Маск став правою рукою Трампа, а той "рекламує" Tesla, стоячи поруч із машиною під час спілкування з журналістами, мрія бізнесмена здійснилася.

"І не лише щодо Індії. Нещодавно Маск написав у Х, що для нього за честь буде поговорити з президентом Італії Серджо Маттареллою. І для того є конкретна причина. Можливо, він намагається врятувати угоду на 1,6 млрд доларів зі Starlink. І це лише верхівка айсберга — того, як статус "правої руки" допомагає бізнесу Маска. Так, акції Tesla втратили половину вартості після перемоги Трампа. І це шокувальне падіння. Але він все ще є найбагатшою людиною у світі", — каже Ерін Бернетт.

Зазначимо, що компанія Jio Platforms Ltd, яка належить мільярдеру Мукешу Амбані, оголосила про угоду зі SpaceX про надання послуг супутникового інтернету Starlink в Індії. Напередодні індійська компанія Bharti Airtel Суніла Міттала оголосила про такий самий договір. У Вloomberg зазначили, що такі угоди перетворюють сервіс Маска із суперника на союзника потужних внутрішніх бездротових операторів Індії.

Нагадаємо, раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський критично висловився щодо бізнесмена Ілона Маска та його компанії SpaceX, яка забезпечує зв’язок Starlink для різних країн, зокрема України.

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