Як Трамп закінчуватиме війну: експерт зі США про можливу переговорну тактику

Науковець з Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні впевнений, що Трамп не зможе закінчити війну в Україні "за 24 години", як він обіцяв раніше.

47-й президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в разі перемоги на виборах він закінчить війну в Україні "за 24 години", та ще й до дня інавгурації. Але він жодного разу не розкрив подробиць, як саме планує це зробити.

Про переговорну тактику, яку може використати Дональд Трамп, щоб змусити Україну та Росію сісти за стіл переговорів, розповів старший науковий співробітник Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні Джексон Джейнс в інтерв'ю Deutsche Welle.

На думку Джейнса, проблема полягає в тому, що зараз ніхто не може відповісти, які наміри щодо припинення війни насправді має новообраний президент США Дональд Трамп.

"Я маю на увазі те, що його бомбастичні характеристики, драматичні презентації про те, що він робитиме, були продемонстровані словами "я припиню цю війну за 24 години", – зазначив науковець.

Втім, Джейнс впевнений, що виконати цю амбітну обіцянку Трампу не до снаги.

"Він говорив, що скаже Путіну, мовляв, "або ти зупинися, або я дам їм усю ту зброю, яка їм потрібна", або потім піде до Зеленського і скаже йому, що той має поступитися чотирма областями. Я думаю, що він поставив на кін власну репутацію через те, що стільки разів казав, що збирався говорити з Путіним, якого він, до речі, дуже добре знає, і що він піде і розбереться з цим, і так війну може бути закінчено", – додав науковець.

Джейнс нагадав, що коли Трампа під час дебатів запитали, чи хоче він перемоги України в цій війні, той відповів, що "хоче її закінчення".

"Але якою ціною? І ніхто не знає відповіді на це запитання, вочевидь, по обидва боки Атлантики. Тому я думаю, що питання буде в тому, що він спробує зробити", – підкреслив науковець.

За його словами, ніхто не може довіряти Путіну "в будь-якій формі забезпечення стабільної безпеки для України". Тому перш ніж укладати будь-яку угоду з Путіним, Трампу доведеться не лише налагодити стосунки з Зеленським, а й обговорити це з Європою та з'ясувати, як вона відреагує, наприклад, на припинення фінансової підтримки України.

"Чи станеться це швидко, чи за кілька років, чи ні, це ще маємо побачити. Але гадаю, що він планує вчинити, як зазвичай – зайнятися цим особисто. Так було з Сі Цзіньпіном, з північнокорейським лідером [Кім Чен Ином – ред.]… Я думаю, він вірить, що зможе це зробити на підставі абсолютної сили його персоналії та на тому, щоб сісти з ними разом і сказати: дивіться, ось так має функціонувати світ", – припустив Джейнс.

На його думку, Трамп "зондуватиме" ситуацію, ймовірно, він спробує напряму поговорити з Путіним. Але навряд чи розмова з кремлівським диктатором буде настільки результативною, що після неї можна буде сказати "я вирішив цю проблему". До того ж усі знають, що Путіну не можна довіряти, зауважив Джейнс.

У відповідь на запитання, чи може Трамп насправді зменшити або навіть припинити постачання зброї Україні, науковець відповів, що на це можуть вплинути рішення адміністрації Байдена, які будуть ухвалені до 20 січня – дня, коли Трамп офіційно стане президентом Сполучених Штатів.

"Зараз багато робить адміністрація Байдена. І вони збираються використати це вікно часу до 20 січня, щоб поставити до України все, що можуть, і підтримати, наскільки це можливо. Та розмови про те, що 21 січня "закрутять" кран, є абсурдними. Але я думаю, що він хоче паузи, а потім уповільнення темпу", – сказав Джейнс.

Він не виключає, що Трамп потім може заявити, що уповільнення військової підтримки України було способом зупинити війну. Водночас він, як бізнесмен, вирішуватиме цю проблему "по-діловому".

"Він погляне на те, як далеко може зайти з Путіним, як далеко із Зеленським. Він дивитиметься і на те, як далеко він може зайти практично з будь-ким, хто причетний. І зрештою він озирнеться навколо і скаже: "Добре, це найкраща угода, яку я можу отримати, і я збираюся на неї пристати". Принаймні він так думає", – резюмував Джексон Джейнс.

Нагадаємо, після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США в геополітичному плані вимальовуються два потенційні сценарії, які мають величезне значення не лише для України, але й для Європи. Як пише британське видання The Telegraph, в України все ще є шанси здобути перемогу у війні проти РФ навіть без підтримки США.

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