Як Туреччина ставиться до військової присутності РФ у Сирії: офіційна позиція

Анкара не підтримує іноземні війська, які залишаються в Сирії, будь то російські або американські солдати.

Туреччина не підтримує перебування іноземних військових баз на території Сирії, зокрема російських.

Про це в інтерв'ю каналу France 24 заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан.

Голова турецького МЗС сказав, що Анкара не підтримує іноземні війська, які залишаються в Сирії, будь то російські або американські солдати.

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"Це питання сирійського народу, вони мають самі ухвалити рішення. Якщо вони досягнуть згоди, це їхнє рішення. Тожпобачимо. Але, наскільки зараз видно, росіяни перебувають у процесі передислокації своїх військ. Ми не знаємо, скільки з них залишиться на базах у Сирії після завершення цього процесу", – наголосив міністр.

Також Фідан звернув увагу, що США навпаки збільшили чисельність своїх військ у Сирії.

Чому Іран і Росія "кинули" Асада

"Путін дуже добре знає, що важливо, що менш важливо, у що можна інвестувати, чи є щось стійким чи ні". Тому, я думаю, він зробив остаточний розрахунок щодо Сирії і вирішив не продовжувати далі", – сказав Фідан, відповідаючи, чому російський диктатор не надав режиму Асада додаткової підтримки.

На запитання, чи можна це сприйняти як Путін "кинув Асада", Фідан відповів: "Я не знаю, чи можна сказати "кинув". Це не схоже на те. Адже Асад зараз у Москві".

На запитання, чому Іран припинив підтримку режиму Асада, турецький міністр сказав: "Я думаю, що Іран також перерахував усі свої варіанти і продемонстрував дуже реалістичний підхід".

Нагадаємо, що Росія має 2 військові бази в Сирії: авіабазу “Хмеймім” поблизу портового міста Латакія та військово-морську базу у місті Тартус на узбережжі Середземного моря.

Раніше українська розвідка повідомила, що у Сирії російські військові сидять без води і харчів. За інформацією ГУР, станом на 16 грудня, Росія продовжувала вивозити війська з Сирії.

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