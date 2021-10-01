Як у блокбастері: в Лос-Анджелесі сталася пожежа на складі дерев'яних піддонів

Як у блокбастері: в Лос-Анджелесі сталася пожежа на складі дерев'яних піддонів

Займання вдалося ліквідувати.

В американському Лос-Анджелесі зайнявся склад дерев'яних піддонів.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 1 жовтня.

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Вогонь швидко поширився. Полум'я встигло перекинувся на кілька прилеглих будинків та припаркованих вантажівок. Стовпи чорного диму було видно за кілька кілометрів.

На місце прибула понад сотня вогнеборців. Займання ліквідували кілька годин. Всі вулиці довкола складу надзвичайники перекрили, а людям радили не відчиняти вікна через їдкий дим.

Новини світу: у Лос-Анджелесі здійнялася пожежа на складі деревяних піддонів

Як повідомлялося, в американському місті Даллас стався вибух газу у двоповерховому житловому будинку. Щонайменше вісім людей постраждали. Половина з них - це рятувальники, які приїхали на виклик щодо можливого витоку газу. Адже щойно бригада прибула на місце - одразу здетонувало.

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