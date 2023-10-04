Як у котів утворюється муркотіння: вчені дослідили та дійшли цікавого висновку

Муркотіння у котів схожі на вібрації гортані, які виробляють люди.

Вчені вже не перший рік намагаються з’ясувати походження котячого муркотіння. Проте підтвердженої думки щодо цього досі не знайшли. Тому науковці вирішили перевірити, як саме утворюється муркотіння у тварин.

Про це пише видання Science Alert.

Для цього вчені видалили гортань, де розташовані голосові зв’язки, у восьми померлих котів, стиснули ці зв’язки та пропустили через них тепле та вологе повітря. Цей експеримент показав, що гортані можуть виробляти звук схожий на вібрацію у діапазоні між 25 і 30 Гц. Відбувалося це без будь-яких скорочень м’язів чи нейронної інформації.

Що цікаво, виробляти такі вібрації притаманно не тільки тваринам, але й людям. І це навіть має назву “Штробас” - це такий тип фонації, коли голосові зв’язки вібрують, але фактично не напружуються. Під час цього ми створюємо низький, хрипкий звук.

У тварин нібито усе працює подібним чином, дозволяючи маленьким котам муркотіти, навіть якщо їхні голосові зв’язки набагато коротші за наші. Під час цього використовуються ті самі механізми, які зазвичай створюють високочастотні звуки, такі як нявкання.

Проте остаточна причина муркотіння у котів залишається загадкою. Дехто говорить про задоволення від взаємодії з людьми, інші – про механізм зцілення.

Нагадаємо, що Нобелівську премію з хімії цього року отримали вчені зі США та росіянин, які дослідили квантові точки.