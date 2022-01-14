Як у звичайні часи: Мексика скасувала всі "ковідні" обмеження на в’їзд для туристів

Як у звичайні часи: Мексика скасувала всі "ковідні" обмеження на в’їзд для туристів

На відміну від більшості країн світу, Мексика повністю не закривала свої кордони протягом усієї пандемії.

Мексика стала другою країною у світі, яка скасувала всі коронавірусні обмеження на в'їзд для іноземців. Так, від 1 січня 2022 року країна встановила "доковідні" правила перетину кордону, які діяли у 2019 році. Відтепер приїжджати до Мексики можна без тестів, самоізоляції чи онлайн-форм, які туристам доводилося заповнювати перед перетином кордону.

Про це пише Traveloffpath.com.

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Від 1 січня 2022 року Мексика встановила "доковідні" правила перетину кордону, які діяли у 2019 році.

Так, до цього моменту в країні діяла вимога на ПЛР-тести. Туристи також мали заповнювати форми про здоров'я. Після цього мандрівники отримували QR-код, який потрібно було сканувати в аеропорту. Це дозволяло пасажирам вільно проходити через безпековий контроль.

Повідомляється, що останні кілька місяців обов'язковими залишалися лише онлайн-форми, проте від 1 січня 2022 року вирішили скасувати і їх.

Крім того, на відміну від більшості країн світу, Мексика не закривала свої кордони протягом усієї пандемії. Внаслідок цього, від 2020 року вона стала найпопулярнішим туристичним напрямком у світі.

Нагадаємо, уряд Азербайджану додав Україну до переліку країн, громадяни яких мають право на в’їзд повітряним транспортом.

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