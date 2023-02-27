Як українцям легалізуватися на тривалий термін у Польщі і скільки біженців вже працюють: пояснили у Варшаві

У Польщі за 2022 рік близько 700 тисяч біженців з України влаштувалися на роботу. У місцях колективного розміщення досі перебуває близько 80 тисяч людей, що втекли від війни, розпочатої диктатором Росїі Путіним.

Про це заявив заступник голови МВС Польщі Павло Шефернакер в ефірі Radio.ZET.

"Ми створили всю правову базу для легалізації перебування біженців у Польщі, спростили процедури, що дозволило 700 тис. людей з України влаштувалися на роботу до Польщі минулого року", – каже заступник міністра МВС Польщі.

Політик уточнив, що торік у Польщі 1 млн 600 тис. біженців отримували допомогу під дахом польських сімей.

"Минув рік, і більшість із них стали незалежними. Польська держава не може нескінченно оплачувати перебування цих людей. Вони братимуть участь у витратах на утримання", - каже Павло Шефернакер, відповідаючи на запитання про зміну правил від 1 березня, згідно з яким біженці повинні будуть доплачувати за своє перебування в Польщі.

Польський депутат додав, що від цих зборів буде звільнено осіб з інвалідністю, людей похилого віку та матерів із дітьми: "Ті люди, які можуть платити, повинні платити за своє перебування в таких місцях".

Заступник міністра також додає, що 80% українців, які переїхали до Польщі від початку повномасштабної війни, вже влаштувалися працювати. За його даними, це 700 тисяч біженців.

"Усі, хто хоче залишитися довше у Польщі, реєструються. У нас є їхні фотографії та відбитки пальців. Є також додаток pracawpolsce.gov.pl", - каже Павло Шефернакер щодо легального перебування у Польщі.

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Натомість чергової хвилі біженців у Польщі наразі не очікують. Станом на зараз у центрах розміщень біженців все ще залишається близько 80 000 українців.

"Війна завжди, навіть жорстокіша, викликає непередбачені ситуації, але наразі ймовірності нової хвилі біженців немає", - каже

Нагадаємо, в українських біженців у Польщі все частіше проявляються ознаки ПТСР. Які симптоми і що робити, читайте тут.

Як повідомлялося, у Польщі вдесятеро зріс попит на працівників зі спеціалізованою освітою та знанням української мови. Така тенденція, насамперед, пов’язана з відкриттям українських компаній або їхніх філій за кордоном.

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