Як потрапити в Австралію під час війни / pixabay.com

Як українцям потрапити до Австралії під час війни: інструкція як оформити візу

Як українцям потрапити до Австралії під час війни: інструкція як оформити візу

Понад 5 тис. українських біженців, які рятуються від війни отримали тимчасові гуманітарні візи Австралії. Як отримати повноцінну візу в Австралію - в матеріалі ТСН.ua

Щоб переїхати до Австралії, спочатку потрібно звернутися за звичайною візою для відвідування Австралії. А після приїзду - оформити спеціальну візу, яка надає право на працевлаштування, соціальні гарантії, та на доступ до медицини. Розказуємо як це зробити.

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Детальна інструкція як оформити візу та переїхати до Австралії.

Оформити візу в Австралію можна швидко та без купи документів, країна спростила візову процедуру для українців. Щоб потрапити до Австралії потрібно подати на туристичну візу. Віза відкривається по спрощеній процедурі протягом доби - без особистої присутності в консульстві, без здачі біометрії та виправлення паспорту на вклейку візи.

Документи, які потрібні для оформлення візи

закордонний паспорт, якщо не має можна внутрішній,

цифрове фото,

консульський збір в розмірі приблизно 100 євро.⠀

Віза видається на три місяці, а по прильоту в Австралію автоматично продовжується на пів року. Тобто, по туристичній візі в Австралії можна знаходитись офіційно 9 місяців. Але ця віза не дає право на соціальні гарантії та на роботу.

Тому в Австралії потрібно переоформити туристичну візу на тимчасову гуманітарну візу (Temporary Humanitarian Visa), тип 786. Зміна типу візи є безплатною та оформлюється безпосередньо в Австралії. Переваги тимчасової гуманітарної візи в тому, що вона на три роки надає право на працевлаштування, доступ до медицини, навчання дітей тощо.

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