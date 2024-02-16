"Як Україні не програти у війні з РФ": Трамп шокував заявою у відповідь на “комплімент” Путіна

В інтерв’ю одному з російських пропагандистів президент РФ Володимир Путін заявив, що хоче бачити Джо Байдена на чолі Білого дому. Експрезидент США Дональд Трамп зробив неочікувану заяву у відповідь. Одіозний політик, якого часто звинувачують у симпатіях Путіну, заявив, що саме він знає, як допомогти Україні не програти у війні з РФ.

Який “комплімент” Путін подарував Трампу, що той наговорив у відповідь і як це може “прискорити” кінець війни - в ексклюзиві TSN.UA.

Мережа вибухнула через заяву Трампа

Одіозний Дональд Трамп знову розворушив мережу своєю скандальною заявою Під час свого передвиборчого турне штатом Південна Кароліна 45-й президент Америки, якого неодноразово звинувачували у підігруванні Кремлю, заявив, що знає, як допомогти Україні. Більше того, він нібито може зробити більше для “захисту України”, ніж чинний президент Джозеф Байден! Його слова передає видання The New York Times

Виступаючи на передвиборчому заході в Норт-Чарльстоні, штат Південна Кароліна, Трамп сказав, що під час президентства Байдена Путін "отримає все, що він захоче, включно з Україною. Це подарунок. У нього є подарунок".

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Тоді Трамп — який часто позитивно відгукується про Путіна, називаючи його авторитарним сильним діячем, і який у своїй промові визнав, що вони порозумілися — повторився, сказавши, що Байден "збирається віддати" Україну Путіну.

Трамп знову “перевзувся"

За кілька хвилин з тієї ж самої трибуни, під час того ж виступу, Трамп зробив ще одну скандальну заяву, коментуючи недавнє інтерв’ю Путіна російським пропагандистам, в якому диктатор зізнався, кого б він хотів бачити на чолі США.

Трамп буквально зрадів заяві Путіна і навіть назвав її “компліментом” на свою адресу.

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"Президент Росії Путін щойно зробив мені великий комплімент. Він щойно сказав, що волів би бачити президентом Джо Байдена, а не Трампа. Ось це комплімент. Багато людей сказали: "О, Боже, це дуже погано". Ні, ні, це добре", - йшлося у повідомленні.

Трамп спантеличив заявою

І Трамп на цьому не зупинився. За його словами, саме за його президентства Америка ефективно підтримувала Україну, зокрема, ввела санкції проти Північного потоку-2, які у 2021 зняв саме Байден.

Попри численні побоювання українців, коли у 2016 році 45 президентом США став саме Трамп, політика Вашингтону щодо України не змінилась в гіршу сторону, а навпаки. За його президентства Україна отримала перші поставки летальної зброї - протитанкові ракетні комплекси Джевелін. До речі, саме вони і досі залишаються ефективною зброєю, знищивши уже сотні одиниць рашистської техніки.

Але чому тоді Трампа вважають проросійським. За інформацією американських ЗМІ, саме Дональд Трамп, за допомогою своєї ваги у республіканській партії, прямо зараз блокує виділення допомоги Україні в Конгресі США. 60 мільярдів доларів зависли у повітрі щонайменше з листопада 2023 року, і без них Україні дедалі важче воювати. До того ж, від початку 2024 через непроголосований бюджет Пентагон не виділив Україні ні копійчини.

За кого “топить” Трамп

Від початку повномасштабного вторгнення Трамп був чи не єдиним відомим американським політиком, який дозволяв собі хвалити Путіна. У травні 23-го Трамп зізнався, що колись “порозумівся” з Путіним і заявив, що саме він міг би закінчити війну в Україні за 24 години.

"Якби я був президентом, я б закінчив цю війну, і це зайняло б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я добре знаю Путіна. Я зможу закінчити її за цей час ... 100%", - заявив Трамп.

Ці слова викликали неабияку реакцію в ЗМІ. Не змовчав навіть президент Зеленський та нагадав Трампу, кому вирішувати долю українського народу та його територій.

"Ви знаєте мене, що я людина абсолютно відверта, і я точно зможу це сказати після зустрічі. І я скажу вам чесно − якщо його формат або його формула призведе до миру, і йому справді достатньо 24 години, то я буду дуже щасливим президентом. Дуже щасливим. Тому що я знаю, скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Я знаю, скільки це коштує. Тому я буду щасливим, якщо хтось покаже, як закінчити війну за 24 години", - мовиться у повідомленні.

І цим скандальні заяви Трампа не обмежуються. Нагадаю, що Трамп ще за часів президентства, активно критикував НАТО. На його думку, Альянс себе не виправдовує, а усі його члени просто висять на шиї у США.

Трамп проти НАТО

Колись Трамп навіть закликав вийти з Альянсу. Тепер же, як передає Блумберг, він публічно пообіцяв не захищати союзників по НАТО. 14 лютого гасити пожежу довелося навіть генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу. Той на камеру попросив експрезидента США не розхитувати човна.

"Ідея і фокус НАТО – запобігти війні... Будь-які припущення про те, що ми не будемо захищати одне одного, підривають нашу безпеку".- каже Столтенберг..

НАТО може розвалитись

Трампа це не зупинило і вже 15 лютого він продовжив “бомбити” НАТО! Він повторив свої слова на мітингу у Південній Кароліні. Згодом видання Блумберг випустило статтю, де описуються радикальні кроки, які зробить Трамп, тільки но поверне собі крісло в Овальному кабінеті.

Окрім того, за словами журналістів, Трамп розглядає можливість скоротити зобов’язання перед деякими членами НАТО. Союзники Трампа обговорювали дворівневий альянс НАТО, де стаття 5, яка вимагає спільного захисту будь-якого члена, який піддається атаці, застосовуватиметься лише до країн, які досягли цілей щодо витрат на оборону. Жодні політичні рішення ще не прийняті. А інші виступають за нові тарифи для країн, які відстають в оборонному компоненті.

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"Ці ініціативи, якщо їх реалізувати, перевернуть десятиліття політики США, розіб’ють оборонний альянс, який формував європейську безпеку з часів холодної війни, і стурбують союзників в Азії щодо зобов’язань Вашингтона протистояти Китаю", - пишуть журналісти видання Bloomberg.

Наадаємо, колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який прагне знову обійняти цю посаду на виборах у листопаді, назвав компліментом заяву Володимира Путіна про те, що для Росії краще, щоб Джо Байден залишався у Білому домі.

Колишній президент США Дональд Трамп наполягає на наданні допомоги Україні у вигляді кредиту, оскільки ухвалення подальшої підтримки залишається в глухому куті в Конгресі.

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