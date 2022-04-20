Як українським біженцям оформити дитину в школу в Польщі

Українські діти віком від 7 до 18 років можуть навчатися в Польщі безплатно. Як умови прийому до школи, яка система середньої освіти в Польщі - в матеріалі ТСН.ua

Коли діти ідуть до школи, скільки років навчаються в польській школі, як оцінюють в школах Польщі

Польська система освіти час від часу змінюється. Наразі обов'язковою є дев'ятилітня освіта.

Спочатку школярі ідуть в нульовий клас (zerówka), який є підготовчим до школи.Нульовий клас може бути розташований при початковій школі, при дитячому садку, або бути окремим закладом. Звичайно до нульового класу беруть шестилітніх дітей, в деяких випадках - семилітніх.

(zerówka), який є підготовчим до школи.Нульовий клас може бути розташований при початковій школі, при дитячому садку, або бути окремим закладом. Звичайно до нульового класу беруть шестилітніх дітей, в деяких випадках - семилітніх. Початкова школа, вісім класів . Зверніть увагу початковою школою (szkoła podstawowa) у Польщі називають саме восьмирічку

. Зверніть увагу початковою школою (szkoła podstawowa) у Польщі називають саме восьмирічку Після початкової школи, тобто після восьмирічки можна вибирати загальноосвітній ліцей (liceum ogólnokształcące) або технікум (technikum). У випадку закінчення ліцею буде отримано повну середню освіту, технікуму – ще й професію. Термін навчання в ліцеї та в технікумі не менше 2 років, без них вступ у ВНЗ не можливий.

На першому етапі початкової освіти вчителі використовують описову систему оцінок, пояснюють помилки, роз'яснюють невірно виконані завдання тощо. Далі використовується шестибальна система оцінювання, де абсолютно негативною є лише 1, а 6 - це відмінно. Використовуються плюси та мінуси. Деякі школи запроваджують і так звану «вагу оцінки» - waga oceny. Окремо оцінюється поведінка, як може бути негожою, недоречною, правильною, доброю, дуже доброю і зразковою.

Як влаштувати дитину в польську школу

Без PESELa - ідентифікаційного номеру у реєстрі особи, яка постійно або тимчасово проживають на території країни в школу дитину не можливо віддати. Щоб його отримати потрібно звернутися до Центру обслуговування мешканців уряду міста та заповнити відповідну анкету. PESEL видається безплатно.

Державна початкова школа, як територіально знаходиться поблизу місця проживання дитини з України, зобов'язана прийняти дитину. Щоб підтвердити проживання в районі де знаходиться школа, не потрібно мати реєстрацію чи договір оренди та його пред'являти, достатньо підтвердження власника житла, в якому проживає українська сім'я. Інші державні школи приймуть дитину у тому випадку, якщо в них є вільні місця. У випадку, якщо вільних місць не має, можна звернутися до управління гміна - адміністративної одиниці в Польщі, в тому місці, де проживаєте.

Для дітей старшого віку не має прив'язки до території школи. Тому, щоб влаштуватися в старшу школу потрібно звернутися до місцевого управління освіти, де проінформують щодо вільних місць в закладах освіти.

Основне, що треба пам'ятати, що навчання дітей у віці 7-18 років у державних школах є безплатним і незнання польської мови не може заважити вступу дитини до школи. Для тих, хто не володіє польською зовсім чи володіє недостатньо, школи організовують безплатні години та курси польської мови.

Для вступу до школи потрібно подати заяву і зібрати документи про попереднє навчання - табелі, довідки. Якщо їх не має, потрібно написати заяву про загальну кількість закінчених років навчання та вказати заклад, в якому навчалася дитина. Рішення про прийняття ухвалює директор навчального закладу. Єдиною перепоною, як показує досвід, може бути відсутність вільних місць у школі.

Корисна інформація:

Перелік шкіл у Реєстрі шкіл та навчальних закладів.

Інформацію щодо вступу за телефоном +22 34 74 708 або електронною поштою ukraina-szkola@mein.gov.pl.

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