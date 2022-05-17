Як українським біженцям полетіти до Канади безкоштовно

Канада організує три безкоштовні чартерні рейси для біженців з України. Коли та за яких умов - в матеріалі ТСН.ua

Уряд Канади організовує 4 чартерні рейсів до Канади для українців та членів їхніх сімей. Рейси в міста Канади відбуватимуться з Польщі.

Розклад рейсів наступний:

23 травня у Вінніпег, Манітоба,

29 травня у Монреаль, Квебек,

2 червня в Галіфакс, Нова Шотландія.

Основна вимога щоб безкоштовно полетіти до Канади - потрібно отримати дозвіл на в’їзд до Канади в рамках програми “Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки” (CUAET). Нагадаємо CUAET надає українцям і безпосереднім членам їхніх сімей право перебувати на території Канади у статусі тимчасових резидентів упродовж до 3 років. Разом із заявою на візу подається (за бажанням) заява на отримання дозволу працювати чи навчатися в Канаді упродовж цього терміну.

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Для тих, хто отримав візу CUAET безкоштовні авіаквитки надаватимуться у порядку живої черги. Українцям, які отримали візи CUAET для приїзду до Канади та можливість безкоштовного перельоту отримають повідомлення як зареєструватися на рейси електронною поштою.

Після прибуття в Канаду українці, які потребують прихисток, отримають тимчасове житло на строк до 14 ночей за спеціальрною Програмоб розселенюя. Крім цього до 31 березня 2023 року розширені інші послуги для українських біженців, які зазвичай доступні лише постійним жителям, а саме:

мовна підготовка,

інформаційна допомога щодо життя в Канаді, наприклад, допомога у записі дітей до школи,

інформаціінй допомога, ослуги, що допомагають отримати доступ до ринку праці, включаючи наставництво, налагодження контактів, консультування, розвиток навичок та навчання,

допомога у встановленні зв’язків із громадами,

оцінка інших потреб українців та направлення до відповідних установ,

послуги, спрямовані на задоволення потреб жінок, людей похилого віку, молоді та осіб LGBTQ2+

інші послуги з підтримки розселення, які фінансуються в рамках Програми розселення

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