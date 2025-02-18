Як уродженець Києва, який навчався у США, став переговорником від РФ та "людиною Путіна"

ЗМІ дізналися, що відомо про Кирила Дмітрієва – одного з головних переговорників від РФ у Саудівській Аравії.
У Саудівській Аравії відбулися переговори між США та РФ щодо завершення війни в Україні. Одним із головних представників сторони країни-агресора Росії був Кирило Дмітрієв – уродженець Києва, випускник Стенфорда, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та наближена до диктатора Путіна особа.
Що про нього відомо, пише російське "опозиційне" видання "Важные истории".
Уродженець Києва у Стенфорді та Гарварді
Кирило Дмітрієв народився 1975 року в Києві. Він навчався у фізико-математичній школі та хотів продовжити освіту в США. У 14 років за програмою "Народна дипломатія" виїхав до США.
Два роки Дмітрієв навчався у каліфорнійському коледжі Foothill, а потім вступив до Стенфордського університету.
"Жодних родичів у мене там не було, я виявився одним із небагатьох іноземних студентів, який отримав повну стипендію на весь термін навчання", – розповідав він.
Закінчивши Стенфорд з відзнакою, Дмітрієв працював у Goldman Sachs та McKinsey, потім отримав MBA у бізнес-школі Гарвардського університету.
2000-го він переїхав до Росії, отримавши посаду заступника гендиректора в компанії IBS. Через два роки Дмітрієв став директором з інвестицій в інвесткомпанії Delta Private Equity — підрозділ створеного при Біллі Клінтоні фонду Росія — США.
Зв'язок із спецслужбами РФ на початку кар'єри
Як повідомляє The Insider, на той момент Дмітрієв мав паспорт громадянина України, але машину оформлював на офіцерське посвідчення АМ 1198939, видане у 2000 році.
"За допомогою столичної адресної бази даних The Insider перевірив власників посвідчень зі схожими буквеним і цифровим наборами: троє виявилися випускниками Академії СВР (Академії зовнішньої розвідки РФ), вісім — кадровими офіцерами ГРУ, а ще 137 проживали в офіцерському гуртожитку при Військово-повітряній інженерній академії імені Жуковського. Як у громадянина України виявився цей документ, залишається загадкою", – йдеться у повідомленні.
Робота в Україні
2007-го він повернувся до України, очоливши фонд Icon Private Equity. Власником фонду був Віктор Пінчук, зять колишнього президента Леоніда Кучми.
Проте Дмітрієв не став патріотом країни, де народився і виріс. Після повернення до РФ у 2011 році він активно критикував Україну та Помаранчеву революцію.
Наближеність до диктатора Путіна
Дмітрієв одружився з Наталією Поповою – подругою молодшої доньки диктатора Путіна Катерини Тихонової. Жінки разом навчалися у МДУ, зараз Попова – заступниця Тихонової у фонді "Іннопрактика".
Саме дружба з Тихоновою та її колишнім чоловіком Кирилом Шамаловим – сином друга Путіна Миколи Шамалова, зробила його "могутньою фігурою у Кремлі", писала Financial Times.
У 2013 році The Insider називав Дмітрієва одним із людей, які мають "доступ до тіла" диктатора Путіна.
"Через Кирила Олександровича можна вирішити практично будь-яку проблему. Але до нього дуже важко потрапити на прийом, доводиться смикати його дружину чи знайомих", – говорило джерело видання.
Зв'язок із Трампом
За інформацією "Важливих історій", Дмітрієв – один із фігурантів доповіді американського спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідував втручання РФ у президентські вибори в США у 2016 році, виграні Дональдом Трампом.
У січні 2017 року Дмітрієв зустрічався на форумі в Давосі з радником Трампа Ентоні Скарамуччі. За кілька місяців телеканал CNN написав, що цю зустріч розслідували в американському сенаті, але наступного дня зняв статтю.
Після перемоги Трампа на виборах 2024 Дмітрієв знову бере участь у російсько-американській дипломатії і був включений до команди переговорників РФ зі США.
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