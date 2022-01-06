"Як ви мене знайшли?": в Іспанії боса мафії заарештували завдяки знімку Google Maps

"Як ви мене знайшли?": в Іспанії боса мафії заарештували завдяки знімку Google Maps

Мафіозі переховувався 10 років.

В Іспанії боса італійської мафії заарештували після того, як його помітили на фотографіях Google Maps.

Про це пише La Repubblica.

В іспанському місті Галапагарі 61-річний Джоаккіно Гамміно жив під прізвиськом Мануель. Фото Google Street View, що показують людину, схожу на Гамміно, яка стоїть перед продуктовим магазином, стало ключем до вистежування мафіозі.

Гамміно втік із в'язниці у Римі у 2002 році. Його засудили до довічного ув'язнення за вбивство. Гамміно був членом сицилійського мафіозного угрупування, відомого як Stidda.

Особу Гамміно підтвердили, коли поліція знайшла у Facebook сторінку закритого ресторану Cocina de Manu. Там були опубліковані фотографії Гамміно в одязі шеф-кухаря, і його впізнали за шрамом на підборідді. У меню закладу були страви сицилійської кухні.

Після арешту Гамміно сказав поліції: "Як ви мене знайшли? Я навіть своїй родині не телефонував впродовж 10 років".

Наразі Гамміно перебуває під вартою в Іспанії. Італійська поліція сподівається повернути його до Італії до кінця зими.

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Нагадаємо, в Італії поліцейські, які проводили антинаркотичний рейд на фермі з виробництва канабісу, в одному з приміщень виявили понад дві сотні заморожених тушок гризунів — сонь. Страва з сонь популярна у босів мафіозного угрупування.

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