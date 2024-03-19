Як вибори в Росії вплинули на мобілізацію нових окупантів: в ГУР відповіли

До російський псевдовиборів мобілізаційні заходи в РФ дещо послабились, адже кремлівські керманичі боялися суспільного спротиву. Однак тепер все повернеться до звичних темпів.

Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"До виборів були достатньо обмежені дії путінського режиму по мобілізаційним заходам. Тому що вони боялися суспільної думки і спротиву. Разом з тим, є ціла низка проблем у них і організаційного характеру, і забезпечення. Це не означає, що з завтрашнього дня почнеться щось зовсім інше. Але мобілізаційні заходи у Росії тривали і під час виборчої кампанії і вони будуть продовжуватися і далі. Кількість втрат, як санітарних так і безповоротних залишається для окупантів величезною. Тому їм потрібно буде поповнення", - розповів Юсов.

Представник ГУР зауважив, що Кремль регулярно намагається проводити заміри громадської думки і стикається з тим, що кількість електорату, який висловлює пасивне обурення продовженням війни і мобілізації справді зростає.

"Тому так, це фактор, на який путінський режим буде змушений звертати увагу", - додав Юсов.

Нагадаємо, Путін перепризначив себе ще на шість років – до 2030-го. Президентські "вибори" в Росії вперше тривали аж три дні – 15-17 березня. А в деяких регіонах, враховуючи окуповані українські території, "голосували" взагалі достроково та онлайн. Як Захід оцінив цей черговий кремлівський фарс та чого очікувати від п’ятого терміну Путіна — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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