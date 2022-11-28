Як відбувається постачання російських військ у Придністров'ї – Жданов розповів

Експерт розповів, як відбувається ротація російських військ у Придністров'ї та чи постачає РФ туди озброєння.

Ротація російських військових у невизнаному Придністров'ї відбувається під виглядом туристів, які потрапляють до Молдови через європейські країни. РФ зараз не постачає до так званого "ПМР" озброєння, але запчастини для ремонту і його обслуговування все ж доставляють.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов на своєму каналі в YouTube.

"Молдова закрила свій повітряний простір. Вона заборонила своїм і, звісно, російським авіакомпаніям користуватися повітряним простором Молдови. Сьогодні ротація відбувається під виглядом туристів, і російські військові можуть прибувати до Придністров'я через Кишинів, через треті країни", - каже він.

Жданов зазначив, що російські військові потрапляють до Молдови через європейські країни з підробленими паспортами, документами-"легендами", які виготовлені наче як справжні, але видані на інше прізвище.

"Ось таким чином відбувається ротація особового складу. Що стосується техніки й озброєння, то там ротація не відбувається. Єдине, що туди доставляють запчастини для ремонту і обслуговування техніки і озброєння", - сказав він.

За словами експерта, на, жаль, перекрити транзит цих запчастин повністю неможливо.

"Через Україну сьогодні транзиту немає. Немає залізничного сполучення між Росією і Україною, воно закрите. Але через, припустімо, європейські країни цілком можливе постачання. Запчастини ідуть не як військові товари, а як товари народного господарства. Бронекорпуси і великокаліберні кулемети ж ніхто не везе, а все решта – гайки, ключі, шестерні, підшипники, карбюратори, акумулятори – це не 100% військові товари. Так, їх можна вписати у товари подвійного значення, але ж ніхто не доведе... Припустімо, з Новоросійська вони йдуть до якогось пору Криму, чи порту Молдови на Дунаю і далі потрапляє вантажем чи товарами на територію Придністров'я" – пояснив Жданов.

Також він зазначив, що у Молдови з Росією не розірвані торгово-економічні відносини, між країнами діє договір, такий, як і в Білорусі, - про дружбу і співпрацю з Російською Федерацією.

Ситуація в Молдові і війна в Україні

Росія застосовує повітряний простір Молдови для ракетних ударів по Україні. На території самої Молдови впали уламки російської ракети. Однак Кишинів обмежився лише висловлюванням протесту на адресу РФ і вислав дипломата РФ.

ТСН.ua писав, чи дійсно Путін вирішив використати Придністров’я, щоб відкрити проти України ще й третій фронт на додачу до білоруського.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чи може Україна завдати превентивного удару по невизнаному Придністров'ю, де зосереджене російське угруповання військ.

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