Як використати заморожені активи РФ на потреби України: Боррель розповів про план ЄС

Доходи від заморожених російських активів вже відокремлені від замороженого капіталу, що дозволить отримувати приблизно 3 мільярди євро на рік, які можна використовувати на потреби України.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що ЄС розробив план, який дозволить вилучити доходи від заморожених активів РФ та спрямувати їх на потреби України.

Про це повідомили на сайті Єврокомісії.

За словами Борреля, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз заморозив активи Центробанку РФ на суму близько 300 мільярдів євро. Наразі російські активи знаходяться в управлінні центральними депозитаріями цінних паперів та приносять надзвичайні прибутки завдяки тому, що відсоткова ставка суттєво збільшилась.

Експертам нарешті вдалося знайти правове підґрунтя, щоб конфіскувати ці доходи та передати їх Україні.

"Ми вирішили поетапно домагатися мети використовувати ці доходи для підтримки України. Як перші кроки, ухвалені Радою в лютому, ми запровадили правила для центральних депозитаріїв цінних паперів, які генерують ці доходи, щоб ідентифікувати їх, тримати осторонь і обліковувати окремо", – пояснив високий представник ЄС.

Боррель зауважив, що тепер доходи від заморожених російських активів накопичуються на окремих рахунках. За оцінками європейських експертів, такий механізм дозволить отримувати близько 3 мільярдів євро на рік.

"І, крім того, ми підвищуємо правову визначеність, ясно даючи зрозуміти, що ці доходи не належать Росії, оскільки вони не є суверенними активами. Проясню різницю між капіталом і доходами – я кажу саме про доходи", – зазначив він.

Спочатку в ЄС планували використовувати ці кошти для відновлення України після війни.Але Жозеп Боррель запропонував Раді ЄС спрямувати доходи від активів РФ до Європейського мирного фонду, щоб використати їх на придбання для України зброї та боєприпасів.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про підтримку відбудови України з використанням російських активів.

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