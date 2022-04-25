Як висвітлювалося українське питання в російських рупорах пропаганди: тренди тижня

Як висвітлювалося українське питання в російських рупорах пропаганди: тренди тижня

Російська пропаганда успішно виконує плани другого етапу "спецоперації".

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

Таким чином протягом 18-24 квітня йшлося про те, що:

В Україні утискають православне населення. Проти РФ проводиться потужна інформаційна атака. Україна програє війну.

Яким чином пропагандисти висвітлюють цю інформацію:

Українців примушують перейти з московського патріархату в український. Греко-католикам повідомили про обстріли на Великдень, а вірянам УПЦ МП не повідомили, чим наразили їх на небезпеку.

Захід продовжує розвивати русофобію в усьому світі. Спортсменам РФ не дозволяють виступати на змаганнях навіть під нейтральним прапором. В Швейцарії скасували оперу Чайковського через дії РФ в Україні.

Маріуполь звільнили від нацистів. Росія успішно виконує плани другого етапу "спецоперації". Американські військові експерти стверджують, що Україна програє війну.

Раніше ми писали про те, за яким принципом діє пропаганда і чому в неї так легко вірять росіяни.

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