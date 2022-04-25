Як висвітлювалося українське питання в російських рупорах пропаганди: тренди тижня

Російська пропаганда успішно виконує плани другого етапу "спецоперації".
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня.
Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.
Таким чином протягом 18-24 квітня йшлося про те, що:
- В Україні утискають православне населення.
- Проти РФ проводиться потужна інформаційна атака.
- Україна програє війну.
Яким чином пропагандисти висвітлюють цю інформацію:
- Українців примушують перейти з московського патріархату в український. Греко-католикам повідомили про обстріли на Великдень, а вірянам УПЦ МП не повідомили, чим наразили їх на небезпеку.
- Захід продовжує розвивати русофобію в усьому світі. Спортсменам РФ не дозволяють виступати на змаганнях навіть під нейтральним прапором. В Швейцарії скасували оперу Чайковського через дії РФ в Україні.
- Маріуполь звільнили від нацистів. Росія успішно виконує плани другого етапу "спецоперації". Американські військові експерти стверджують, що Україна програє війну.
Раніше ми писали про те, за яким принципом діє пропаганда і чому в неї так легко вірять росіяни.
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