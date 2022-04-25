Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Як висвітлювалося українське питання в російських рупорах пропаганди: тренди тижня

Дата публікації
Перегляди
11к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як висвітлювалося українське питання в російських рупорах пропаганди: тренди тижня

Associated Press

Російська пропаганда успішно виконує плани другого етапу "спецоперації".

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про основні теми, що просували російські ЗМІ минулого тижня. 

Про це йдеться у відповідному повідомленні у Telegram-каналі.

Таким чином протягом 18-24 квітня йшлося про те, що: 

  1. В Україні утискають православне населення.
  2. Проти РФ проводиться потужна інформаційна атака.
  3. Україна програє війну. 

Яким чином пропагандисти висвітлюють цю інформацію: 

  • Українців примушують перейти з московського патріархату в український. Греко-католикам повідомили про обстріли на Великдень, а вірянам УПЦ МП не повідомили, чим наразили їх на небезпеку.
  • Захід продовжує розвивати русофобію в усьому світі. Спортсменам РФ не дозволяють виступати на змаганнях навіть під нейтральним прапором. В Швейцарії скасували оперу Чайковського через дії РФ в Україні. 
  • Маріуполь звільнили від нацистів. Росія успішно виконує плани другого етапу "спецоперації". Американські військові експерти стверджують, що Україна програє війну. 

Раніше ми писали про те, за яким принципом діє пропаганда і чому в неї так легко вірять росіяни

Читайте також: 

Музеї військової слави у школі та літера "Z" на куполі церкви: абсурдна російська пропаганда

Музеї військової слави у школі та літера "Z" на куполі церкви: абсурдна російська пропаганда

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація